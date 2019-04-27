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高市模範移工菲籍阿蕾妮來台11年 雇主把她當一家人

2019-04-27 22:06聯合報 記者劉星君╱即時報導

五一勞動節將屆，高市政府勞工局今下午舉行108年度模範勞工表揚活動，表揚82名模範勞工，包括7名全國模範勞工、20名模範移工。菲律籍阿蕾妮來台11年，擔任家庭看護工，能獲選模範移工「很開心」，她也很喜歡台灣，更感謝雇主，讓她感覺就像在自己家裡一樣，安心工作。

 高市長韓國瑜今親自頒獎嘉勉82名優秀勞工，韓國瑜肯定137萬名勞工朋友的重要性，在此安身立命、為下一代教育打拼付出，感謝勞動界基層英雄堅守崗位、辛勞奉獻。

  獲選模範移工的菲律賓籍家庭看護工阿蕾妮，來台11年，阿蕾妮說，她很喜歡台灣，回想起當年來台工作時31歲，當時人生地不熟，很惶恐，感謝雇主很耐心教導，讓她感覺到就像在自己家裡一樣，能夠安心工作，把她當作家中成員。

  阿蕾妮開心說，這些年也讓菲律賓的家，從沒有冰箱、洗衣機，現在擁有一棟全新的房子，裡面該有的電器設備一樣都不缺，很感謝雇主、跟仲介楊先生，讓她可以安心的在台灣工作。  阿蕾妮的雇主說，感謝阿蕾妮11年來無微不至照顧奶奶，讓奶奶活得有尊嚴，每天早上幫奶奶換尿布、餵食，有時候奶奶患老人癡呆時，半夜睡不著，把床邊四周圍弄得亂七八糟，阿蕾妮都不會生氣。感謝擁有這麼愛心、盡責的看護工。

高市長韓國瑜說，高雄市勞工有137萬人，感謝各位勞動界好友默默付出打拼。他體認社會多元，士農工商、各行各業，國家人民沒有大小、亦沒有貢獻多寡之分，大家團結起來在各個領域努力，社會更和諧美好，勞工朋友對社會發展而言極為重要。

韓國瑜說，他就任市長4個月，深刻體會經濟學，「東西賣出去、人進來，不就發大財了嗎？」當產品源源不斷、城市美好可愛、觀光客湧進，勞動收入將隨之增加，只要農漁民、勞工等生活底層生活無虞，社會必將富裕。

菲律籍阿蕾妮（右）來台11年，擔任家庭看護工，今年獲選高市的模範移工，高市長韓國...
菲律籍阿蕾妮（右）來台11年，擔任家庭看護工，今年獲選高市的模範移工，高市長韓國瑜（中）今表揚模範勞工、移工，左為勞工局長王秋冬。記者劉星君／翻攝
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菲律籍阿蕾妮來台11年，擔任家庭看護工，獲選高市的模範移工，她說「很開心」，也很...
菲律籍阿蕾妮來台11年，擔任家庭看護工，獲選高市的模範移工，她說「很開心」，也很喜歡台灣，更感謝雇主，讓她感覺就像在自己家裡一樣，安心工作。記者劉星君／攝影
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韓國瑜移工
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