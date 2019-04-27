獨／大甲媽祖作客金門貢糖店1年 吸引兩岸信眾參拜

2019-04-27 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大甲媽祖在金門？大甲鎮瀾宮媽祖的分靈金身去年5月跨海到金門，駐駕在百年老店「陳金福號特產店」，但在完成「媽祖紀念酒」加持的任務後，廟方請示媽祖是否要繼續「作客」，得到聖筊，如今媽祖金身還在貢糖店，今天是媽祖生日，不少信眾前往拜拜，也覺得很神奇。

陳金福號特產店董事長陳金福說，他與媽祖很有緣分，最早是2008年小三通開始，當時兩岸媽祖進行交流，大甲媽祖從台中出發過境金門就駐駕在他的貢糖店；2010年媽祖金身小三通到大陸，同樣在店裡駐駕；去年5月，金酒公司與鎮瀾宮合作推出「稜轎腳」58 度媽祖慶生聯名酒，並請媽祖到金酒公司親自為酒品加持，媽祖依然選擇進駐陳金福號特產店。

陳金福說，他記得，當時由鎮瀾宮董事長顏清標等人親自護駕，原本當日天候不佳，還起霧，沒想到媽祖的班機要起飛前，機場開場，一落地奉座到店裡後，就開始下大雨還打雷，且這場雨還解決了金門當時的乾旱，讓大家嘖嘖稱奇。

陳金福表示，媽祖進駐將近1年，感覺他的運氣變好、公司生意也不錯，全家都平平安安；且他的2個兒子在今年也各添了一名千金，讓他雙喜臨門，他直說是媽祖庇佑。

貢糖店裡竟然有大甲媽祖？不少到店裡採購的兩岸遊客，看到大甲媽祖，都虔誠參拜，還有陸客因為跟媽祖許願，專程回來還願，讓媽祖金身身上的金牌越來越多。今日是「媽祖生」金門不少信眾都到店裡拜拜祈福，一整天下來，有數百人到場拜拜祈福，香火鼎盛的情景，讓觀光客印象深刻。