味全龍籌備加快腳步 訓練基地考慮落腳屏東

2019-04-27 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



味全龍重返中華職棒消息備受關注，頂新集團職業棒球籌備處領隊吳德威今天率球團幹部至屏東縣立棒球場場勘，屏東縣政府由邱黃肇崇祕書長及祕書鄭文智代表縣長潘孟安接待，雙方達成共識，味全龍將把屏東球場列為比賽場地之一，不僅一軍主場將屏東新球場納入考量，訓練基地也考慮落腳屏東。

頂新集團職棒籌備處籌設味全龍棒球隊，將於下周遞交加盟企畫書，如果進度順利，109年將進行二軍賽事，110年將開始進行一軍比賽；吳德威今天率領幹部一行5人實地場勘屏東球場，並由體育發展中心主任李達平就縣立棒球場整修工程及運動休閒園區新建棒球場規畫做簡報。

縣府祕書長邱黃肇崇表示，棒球運動在屏東有良好悠久的歷史，過去也培育不少的職棒球星，但球場因老舊，中華職棒已3年未在屏東球場進行一軍賽事，去年爭取體育署前瞻基礎建設經費7400萬元整修，預計6月發包年底前完工，明年爭取一軍賽事；同時，運動休閒園區也將新建1座棒球場、4座訓練場，已規畫完成，未來將結合競技、景觀、健康及產業，打造屏東的新亮點。

吳德威說，未來味全龍將重新出發，一軍賽事將以全國球場當主場，過去屏東球迷對球隊的支持，屏東球場當然會安排多場賽事； 依據縣府對新球場及新園區的規畫興建，結合運動產業及周邊交通等，也有高度興趣，未來也考慮將訓練基地放在屏東，一軍的主場也納入考量。