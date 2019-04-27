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7縣市新住民齊聚歌喉戰 融入本土文化也解思鄉愁

2019-04-27 18:39聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立社會教育館今天舉辦「異國風華．台灣加油-2019新住民歌唱比賽」，有來自7縣市的新住民朋友參加，飆唱國、台語歌曲，融入本土文化。新二代親子檔也尬唱母國歌謠，一解思鄉愁。

高雄市教育局、社教館與台灣中油公司大林廠，為促進族群融合並鼓勵新住民朋友參與多元休閒活動，提供展現歌藝平台。比賽分為「新住民組」與「新二代親子組」，參賽者來自高雄、屏東、台南、嘉義、彰化、桃園和台東7縣市，母國包括越南、印尼、泰國和中國。

文藻外語大學9名外籍學生表演精彩的「印尼薩曼舞」，作為開場序舞。高雄市新住民學習中心、高雄市外籍（南洋）姐妹關懷協會、高雄市小港區新住民關懷協會、印尼姐妹會、高雄市越南同鄉會、妮藍泰國文化、柬埔寨姐妹會、高雄市桂林新住民生活關懷協會等團體共襄盛舉，宛如多元文化小型聯合國嘉年華。

「新住民組」競爭激烈，經過兩輪歌喉PK戰，來自印尼的何依宓以一曲「攏是為著你啦」奪冠。她來台灣已8年，平常喜歡哼哼唱唱，所以練就一副好歌喉，前兩屆參加也都有拿到名次，天籟美聲加上努力練唱，今年拚到冠軍。

來自印尼的黃美娜以一曲拿手的「桂花」應戰，歌聲打動人心，榮獲亞軍。也是印尼藉的李美英演唱「愛到坎站」，令人驚艷的好聲音，拿到第三名。中國籍吳小平、龔櫟月和印尼籍黃妙莉分別獲得四、五、六名。

「新二代親子組」唱的是母親本國母語歌曲，印尼籍的媽媽謝美麗和目前就讀嘉義高工的蔡羽純，特地從嘉義趕來參加比賽，母女合唱印尼歌曲「Dayung Sam Pan」，搭配輕巧舞蹈，用好歌聲感動全場，觀眾還喊安可，奪得第一名。

泰國藉媽媽汪小鳳和唸高雄高工的劉宇哲，合唱泰語歌曲「失去一個人的心」，拿下亞軍。來自越南的黃秋霞與就讀二苓國小的楊俞宣發揮親子間的默契，演唱越語「親愛的媽媽」，俏皮舞蹈和越語傳統歌聲令人陶醉，拿到第三名。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，舉辦歌唱比賽是希望新住民朋友把唱歌融入生活中，參加「新住民組」的朋友選國語或台語曲目作為比賽歌曲。而「新二代親子組」則選唱父親或母親祖國母語歌曲，鼓勵新住民朋友教導新二代學習父親或母親的異國文化，孩子跟父親或母親透過歌唱學習本國母語，而歌唱是親近自己語言的方式之一。

「異國風華．台灣加油-2019新住民歌唱比賽」新二代親子組前三名得獎者。記者徐如...
「異國風華．台灣加油-2019新住民歌唱比賽」新二代親子組前三名得獎者。記者徐如宜／攝影
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「異國風華．台灣加油-2019新住民歌唱比賽」在高雄社教館舉行。記者徐如宜／攝影
「異國風華．台灣加油-2019新住民歌唱比賽」在高雄社教館舉行。記者徐如宜／攝影
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來自印尼的何依宓以一曲「攏是為著你啦」，奪得新住民組第一名。記者徐如宜／攝影
來自印尼的何依宓以一曲「攏是為著你啦」，奪得新住民組第一名。記者徐如宜／攝影
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新住民印尼高雄市
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