「沒來屏東，別說到過台灣」 屏東赴韓熱力行銷觀光

2019-04-27 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



韓國來台旅行人數年年提升，透過台灣燈會驕傲熱潮，屏東縣政府帶同縣觀光協會、民宿協會、大鵬灣觀光產業聯盟、恆春半島觀光產業聯盟及縣商業同業旅行公會赴韓國首爾，參加觀光局舉辦台灣魅力小鎮漫遊觀光推廣活動，搶攻韓國市場；屏東宣導團隊在昨今兩天的行銷活動中，強力主打南台灣的溫暖和熱情，讓「沒來過屏東，別說你到過台灣」一詞深植韓國民眾心坎。

昨天在首爾樂天酒店舉辦台灣小鎮漫遊推廣會，安排台韓業者洽談，縣府觀光推廣團現場準備各式韓文版的摺頁文宣及原住民皮革贈品，透過觀光影片播放及翻譯人員介紹屏東觀光特色，不僅商談洽詢人氣度最高，還吸引首爾地區知名旅遊作家訪問；今天續在首爾鄰近弘益大學的鬧區舉辦路邊展，向韓國民眾送發摺頁。

縣府交通旅遊處表示：去年12月，韓國知名演員鄭普碩曾率韓國明星棒球隊來屏東棒球場，與藝人孫協志組成的台灣明星棒球隊進行公益賽，隔天韓國全隊南下車城福安宮、海生館、關山看夕陽、墾丁等景點；還有韓國人氣男團EXO去年11月中旬來屏東出外景節目，走訪海生館、四重溪溫泉、鹿境、墾丁南灣、品嘗後壁湖海產及恆春小吃，韓國職棒球隊會也移到屏東春訓。

依據交通部觀光局統計，來台的韓國旅客在2017、2018年人數逐年持續提升 均破百萬人數，顯示韓國已成為台灣重要客源國之一，近年韓國民眾常透過網路或媒體接觸到台灣文化，尤其冬季非常適合來屏東避寒旅遊，感受南台灣溫暖與熱情；未來將邀知名部落客或網紅來踩線，透過網路傳遞觀光特色資源，韓國民眾拿起手機，就能輕易查詢屏東旅遊資訊，加深對屏東的熟悉度及旅遊便利性，要讓「沒來過屏東，別說你到過台灣」一詞深植韓國民眾心坎。