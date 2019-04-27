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「沒來屏東，別說到過台灣」 屏東赴韓熱力行銷觀光

2019-04-27 17:14聯合報 記者潘欣中╱即時報導

韓國來台旅行人數年年提升，透過台灣燈會驕傲熱潮，屏東縣政府帶同縣觀光協會、民宿協會、大鵬灣觀光產業聯盟、恆春半島觀光產業聯盟及縣商業同業旅行公會赴韓國首爾，參加觀光局舉辦台灣魅力小鎮漫遊觀光推廣活動，搶攻韓國市場；屏東宣導團隊在昨今兩天的行銷活動中，強力主打南台灣的溫暖和熱情，讓「沒來過屏東，別說你到過台灣」一詞深植韓國民眾心坎。

昨天在首爾樂天酒店舉辦台灣小鎮漫遊推廣會，安排台韓業者洽談，縣府觀光推廣團現場準備各式韓文版的摺頁文宣及原住民皮革贈品，透過觀光影片播放及翻譯人員介紹屏東觀光特色，不僅商談洽詢人氣度最高，還吸引首爾地區知名旅遊作家訪問；今天續在首爾鄰近弘益大學的鬧區舉辦路邊展，向韓國民眾送發摺頁。

縣府交通旅遊處表示：去年12月，韓國知名演員鄭普碩曾率韓國明星棒球隊來屏東棒球場，與藝人孫協志組成的台灣明星棒球隊進行公益賽，隔天韓國全隊南下車城福安宮、海生館、關山看夕陽、墾丁等景點；還有韓國人氣男團EXO去年11月中旬來屏東出外景節目，走訪海生館、四重溪溫泉、鹿境、墾丁南灣、品嘗後壁湖海產及恆春小吃，韓國職棒球隊會也移到屏東春訓。

依據交通部觀光局統計，來台的韓國旅客在2017、2018年人數逐年持續提升　均破百萬人數，顯示韓國已成為台灣重要客源國之一，近年韓國民眾常透過網路或媒體接觸到台灣文化，尤其冬季非常適合來屏東避寒旅遊，感受南台灣溫暖與熱情；未來將邀知名部落客或網紅來踩線，透過網路傳遞觀光特色資源，韓國民眾拿起手機，就能輕易查詢屏東旅遊資訊，加深對屏東的熟悉度及旅遊便利性，要讓「沒來過屏東，別說你到過台灣」一詞深植韓國民眾心坎。

屏東縣組團到韓國參加觀光局舉辦的台灣魅力小鎮漫遊觀光推廣活動，熱力推銷屏東的溫暖...
屏東縣組團到韓國參加觀光局舉辦的台灣魅力小鎮漫遊觀光推廣活動，熱力推銷屏東的溫暖和熱情。圖／縣府提供
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