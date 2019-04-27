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台灣首辦「航海王運動會」 動漫迷宛如置身真實現場

2019-04-27 16:53聯合報 記者潘欣中╱即時報導

在全球有高人氣的日本知名動漫「航海王」，首度授權在台灣舉辦首場「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」，主辦單位結合故事劇情，帶領動漫迷深入冒險故事情節中，從「屏東海生館」起跑途經「車城濱海景觀公路」，全長5.4公里，吸引各地上千名海賊迷參與；不少粉絲以喜愛的角色Cosplay現身，形成拍照打卡比跑步還多的有趣狀況。

由日本漫畫家尾田榮一郎創作的少年漫畫作品「航海王」或「海賊王」（中譯），描述少年魯夫想要得到「ONE PIECE」和成為「海賊王」的故事，1997年起在日本漫畫雜誌「週刊少年Jump」定期連載，之後被改編為各種系列的衍生作品，包括同名電視動畫、電影、小說和電子遊戲等周邊產品，除在日本舉辦各種活動，近年來也拓展至其他國家。

主辦的岳特公司執行長黃唯表示，在台灣舉辦的首場活動，地點特別選在符合「航海」風光的恆春半島，在屏東海生館場地協助下，融入航海王故事夏波帝諸島的劇情背景，推出百米長滑水道及泡泡關卡於活動路線中，沿途經過車城濱海景觀公路的2座大橋，也插滿海賊旗，不僅增添互動趣味，更讓粉絲感受最熱血的冒險氣氛。

為讓「航海王」熱度持續，主辦單位在海生館打造全台首間為期3個月的快閃店，除了大型主角公仔能拍照留念，還有諸多全台首發紀念品、相關周邊小物和首家航海王雞蛋糕；「航海王」主角魯夫、索隆、喬巴等動漫角色，一早就有動漫迷Cosplay出現在運動會路跑現場，搭配8公尺高氣墊千陽號，又唱又跳的可愛模樣吸引粉絲爭相合照，他們也一路跟著民眾闖關，宛如置身動漫真實現場。

首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館...
首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館登場，推出百米長滑水道及泡泡關卡於活動路線中。記者潘欣中／翻攝
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首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館...
首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館登場，推出百米長滑水道及泡泡關卡於活動路線中。記者潘欣中／翻攝
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首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館...
首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館登場，快閃店有大型主角公仔能拍照留念。記者潘欣中／翻攝
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首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館...
首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館登場，動漫迷osplay出現在運動會路跑現場，可愛模樣吸引粉絲爭相合照。記者潘欣中／翻攝
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首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館...
首度在台灣舉辦「ONE PIECE SPORT 航海王運動會」今天在屏東海生館登場，動漫迷osplay出現在運動會路跑現場，可愛模樣吸引粉絲爭相合照。記者潘欣中／翻攝
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