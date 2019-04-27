東光國小科展大贏家 揭開柳丁甜度祕密獲金牌

2019-04-27 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市第59屆中小學科學展覽會今天在科工館舉行頒獎暨開幕典禮，有國中小高中386件參賽，其中選出43件優秀作品，展出到5月5日。學生探討面相非常多元，旗津國中擔心在地旗津海灘流失嚴重，研究堤岸沙灘找到被掏空的問題；東光國小「揭開柳丁甜度的秘密」，發現二氧化碳可以破壞柳丁的細胞，增加柳丁的甜度。

這屆科展主題為「高雄遠心、科學菁英」，學生透過不斷的問題探索，運用科學能力，找到問題關鍵。經由初賽與複賽激烈競爭，共選出國中小組31件、高級中等學校組12件，將代表高雄市參加7月22日至28日在高雄展覽館舉辦的全國科展。

開幕典禮中也表揚指導學生從事科展獲獎的老師，高師大附中教師簡聿成與五福國中教師余尚芸，榮獲今年度滿十五屆科學展覽優良指導教師；愛國國小教師陳建良榮獲今年度滿二十五屆科學展覽優良指導教師獎座。

今年參賽作品兼具環保、實用、生活化的特質，如有機染料分解科學研究、智能居家系統、淨化空氣、電動機車、銀髮科技等研究。旗津國中學生擔心在地旗津海灘流失嚴重，研究堤岸沙灘找到被掏空的問題，在科展中得到了兩個第三名。

東光國小獲2金、1銅、2佳作，贏得國小組團體冠軍，是這次科展的大贏家。兩個金牌作品分別是國小組化學科「揭開柳丁甜度的秘密」，以及國小組數學科「豆芽遊戲的數學探究」。學生說，因為覺得有些柳丁不夠甜，引起了研究的興趣，從很多地方收集資料，想要應用化學原理增加柳丁的甜度，研究過程中很多次失敗，很多被挖過的柳丁，拿去分給同學吃，甚至媽媽拿回家做果乾，最後發現二氧化碳可以破壞柳丁的細胞，增加柳丁的甜度。