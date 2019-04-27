天災有保有保庇 屏東蓮霧農投保人數較去年倍增

2019-04-27 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



因應氣候變遷，屏東縣政府去年推出全台首張三合一天氣參數型蓮霧保險，保障範圍涵括颱風風速、豪雨及低溫，去年有69位農友在8月的豪雨災情獲得理賠；今年承保地區由高樹鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、南州鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉及枋寮鄉8個鄉鎮，新增里港鄉、長治鄉、麟洛鄉、潮州鎮、新埤鄉及崁頂鄉，占生產總面積9成以上，有了理賠實例，縣府發現今年投保人數倍增，也提醒今年保險銷售期到4月底截止，可洽鄉鎮農會辦理。

縣府農業處長黃國榮說，蓮霧保險主要承保的風險有颱風風速，只要颱風路徑經過約定範圍，颱風近中心10鐘平均風速每小時達103公里，約輕度颱風上限強度即可以啟動理賠，雨量風險保障並不限於颱風期間所造成的豪雨，保險年度內連續5日累積降雨達600公釐雨量即啟動，溫度風險保障限定12月至隔年3月間低溫，溫度10度持續8小時啟動理賠，風速及雨量為保險主契約，溫度為附加險可依據地區需求加保。

他說，去年蓮霧保險7月23日開賣，推出不久就遇上第一個侵台的熱帶性低氣壓及接踵而來的西南氣流，兩者接力所造成的超大豪雨，在全台各地造成不少淹水災情及農業損失，屏東地區有參加蓮霧保險且保單已生效的69位農友，都有獲得理賠，金額達70餘萬元，可說是「有保有保庇」，去年度有114名農戶投保，保障面積有59公頃。

他說，在農產業保險試辦階段，農委會補助保險費50％，縣府再加碼補助25%，農民自行負擔保險費25%，每公頃農地農民自行負擔保費1萬5000元，政府負擔4萬5000元，主險就有37萬5000元的保障；由於近年的氣侯異常，僅靠政府的天然災害救助的保障已不足夠，透過保險更可提高保障的程度。