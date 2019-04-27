墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁觀光旅遊業近幾年呈現空前低迷，旅宿業者不僅放低身段祭出超殺優惠，還不約而同結合新興社區生態旅遊，以「接地氣」的社區小旅行，讓遊客玩不一樣的恆春半島，推夜宿的屏東海生館也不例外；墾丁一家飯店業者說，祭出優惠價並在玩法上推陳出新，第一季來客數較去年同期增加，感受到人氣回溫，研判是「觸底反彈」訊號。

縣府交通旅遊處長黃國維說，墾丁地區遊客大幅下滑後，觀光旅遊業者不斷提升服務品質，加上縣府去年底在恆春半島辦落山風藝術季、四重溪觀光溫泉季等大型活動和觀光局冬遊補助，為人氣加溫；依墾丁國家公園官網資料，今年1、2月與去年同月比較增加近10萬人，證明墾丁的觀光人氣開始回溫，對今年整體旅遊人次較去年成長，保持樂觀態度。

多家旅宿業今年第一季的來客數較去年同期增加，恆春半島觀光產業聯盟觀察，除了農曆春節9天和228連假，吸引上千萬人次的台灣燈會在大鵬灣，也有助益，但不可否認的是，業者在憂患意識下競相推優惠價，並結合「接地氣」的社區小旅行，有相輔相乘效果；墾丁去年創下歷年新低的356萬旅遊人次，今年第一季人氣回溫都出現在具競爭力的旅宿店，是否代表「觸底反彈」，尚待觀察。

墾管處近年來在恆春半島輔導11個社區生態旅遊，標謗「小而美」的社區深度人文風情、環境生態，讓遊客體驗水上活動、景點之外的恆春半島新玩法，包括墾丁華泰瑞苑、承億文旅、福容等飯店，都規畫不同型態的社區生態旅遊一日或半日旅程，或搭配親子手作DIY課程；去年首度跌破百萬遊客的屏東海生館，下月也在為夜宿遊客安排一旁後灣社區的無動力輕艇和海鹽體驗。