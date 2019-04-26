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墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

求神問鬼只為財：島民性格中的「發財」基因

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣近年，可可樹種植面積逐年提升，竹田國小校長謝俊明觀察到，許多學生家中原本種植檳榔樹，陸續兼種或改種可可，雖然果實採收後即讓業者收購載走，製作巧克力，而學生們普遍對於可可果實的認識相當陌生。因此，謝俊明就想到藉此機會，進行食農教育，邀請屏東內埔鄉世界巧克力大賽International Chocolate Awards （ICA）4金得主曾志元到校教學。

曾志元準備可可果實、可可豆等教材，並請小朋友品嚐單片60元的金牌巧克力。小朋友吃得津津有味，並說從沒吃過這種口感。曾志元說自己從小就喜歡研究昆蟲生態，巧克力製作最關鍵的技術在於可可豆發酵know how技術，是全世界都不公開的秘密，他將過去飼養昆蟲的發酵飼養土知識，還有對菌種變化、溫度與溼度的環境控制經驗，運用在可可發酵製程上，成功的創造出巧克力最獨特的口感風味。

「要製作頂級巧克力，必須從挑選可可果開始」，曾志元透露，可可樹主枝幹的果實營養吸收比較好，做成巧克力的風味口感特別明亮，這些訣竅，皆源自他三年來從事可可園田間管理的農務工作經驗。

由於可可樹喜愛高溼、高溫、少風和半遮蔭的環境，主要成長在南緯20到北緯22度間的熱帶雨林區，在國外像是非洲迦納跟中南美洲厄瓜多等地。而屏東內埔，恰好在大武山水源脈一帶，加上遍地檳榔多蔭，如雨林般的環境，讓生長在大武山下的可可果風味絕佳，曾志元說世界做巧克力，可可產地與工廠最近的就是台灣。

屏東縣可可樹種植面積，逐年增長。記者江國豪／攝影
屏東縣可可樹種植面積，逐年增長。記者江國豪／攝影
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學生品單片60元巧克力，有人覺得層次豐富很特別，也有覺得苦而皺起眉頭，相當逗趣。...
學生品單片60元巧克力，有人覺得層次豐富很特別，也有覺得苦而皺起眉頭，相當逗趣。記者江國豪／攝影
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竹田國小邀請4面世界巧克力金牌得主曾志元，進行食農教學，讓小朋友認識可可果實與巧...
竹田國小邀請4面世界巧克力金牌得主曾志元，進行食農教學，讓小朋友認識可可果實與巧克力的美味關係。記者江國豪／攝影
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可可巧克力食農教育
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