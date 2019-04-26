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議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59中央社 高雄26日電

高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
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高雄氣爆5週年將屆，高市議會今天進行專案報告質詢，議員砲火猛攻氣爆善款運用不當，市長韓國瑜表示，會責請市府法制局蒐證，檢討相關缺失。

「石化氣爆善後處理情形專案報告」上午在高雄市議會舉行，多名國民黨議員輪番批評高雄氣爆善款運用，並分別質詢列席的高市府相關局處首長。

國民黨議員陳麗娜質詢指出，市府花新台幣3461萬元善款做氣爆裝置藝術，評選過程有爭議，令人質疑造價超過行情，有慷捐款人之慨、亂花錢之嫌。

她又說，面對災民國賠求償，當時市政府堅不認錯，還花244萬元超高律師費聘許銘春等律師幫忙打官司，結果不乏敗訴，到頭來還得國賠災民。

韓國瑜說，市府將於7月31日晚間舉辦氣爆5週年紀念會，追悼罹難者並警惕後人公共安全的重要性。他對專案報告表示肯定，他說，透過專案報告可激盪更多新的思考，有助日後更新市政。

陳麗娜質疑，設於高市五權國小的裝置藝術動用3461萬元善款，顏姓作品得標主創作與營造費用鑑價金額為2530萬元。顏男同樣風格以前的作品，作品行情僅約100萬到700萬元間，如今氣爆裝置藝術鑑價金額卻達2530萬元，這些疑點有待釐清。

對此，高市文化局回應，氣爆紀念裝置藝術基地原為坍塌地，重新整建不僅須將景觀、空間設計一併列入作品規劃中，更著重於民眾參與，廣納災民意見，就其作品規模、執行深入程度與國內近年大型公共藝術設置案例對照下造價並無偏高。何況該紀念裝置藝術並榮獲「2018第6屆台灣景觀大賞」優質獎肯定。

另外，陳麗娜還質疑，許銘春曾當過高市府法制局長，卸任後回任律師接了市府各局處很多官司，包括氣爆官司在內，引外界疑慮。

許銘春對此則發表聲明澄清說，當時受任高市府水利局國賠訴訟案件時，並未擔任任何公職，她也從未藉前法制局長職務主動承攬市府法律案件。

許銘春說，卸任公職期間市府各局處因訴訟需要，基於專業信任而委任她承接訴訟案件，訴訟費用與氣爆善款無涉。她擔任高市副市長後，原本服務的法律事務所即已非由她主持，她也未再承接任何訴訟案件。

氣爆裝置藝術許銘春韓國瑜
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