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大林蒲地區健康風險評估 6物質危害健康加強關注管制

2019-04-26 15:47聯合報 記者徐如宜╱即時報導

環保署環檢所今天在鳳林國中舉行風險溝通會議，公布調查高雄大林蒲地區健康風險評估結果，調查顯示，最主要的健康危害物質為苯、1,3-丁二烯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、丙烯腈及丙烯醛。環團建議應積極找出六種致癌風險貢獻量高汙染物的汙染源，從源頭實質減量。高雄市環保局表示，將依據風險評估結果，加強對臨海工業區空汙管制作為。

高雄市小港區沿海六里住戶周邊工廠林立，環保署106年底起針對大林蒲地區進行環境及健康風險評估，主要對沿海六里居民喝的水、食用蔬菜及海產、可能活動的室外區域及室內居家的空氣、工廠排放管道等，進行現場採樣與分析。除環保署環境檢驗所自行採樣外，部分委託台灣檢驗科技公司進行採樣，檢驗項目包括VOCs、PAHs、PM2.5、PM10、重金屬、戴奧辛等。分析結果則委託國家衛生研究院進行各種汙染物質暴露對居民的健康風險評估。

高雄市環保局表示，風險值在百萬分之一至萬分之一間為可接受值，但要持續關注，而當大於萬分之一時，須採取採取因應或管制作為。環保署這次評估的結果，大林蒲地區有4種汙染物乙苯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、丙烯腈，為可接受值但需持續關注；苯與1,3-丁二烯這兩種汙染物，需要採取因應或管制作為。

環保局表示，與歷次評估「增量」風險不同，環保署本次計畫主要評估「總量」健康風險，即除了空汙外，把食物、飲水、土壤等生活中所有可能接觸到的風險，都納入評估。報告結果顯示除來自臨海工業區空汙造成的增量風險，也包含交通源如汽機車、船舶，甚至是臨海工業區外的工廠，導致苯及1,3-丁二烯的致癌風險值大於萬分之一，需要採取相關作為降低健康風險。

高雄市環保局長袁中新表示，無論是需要採取因應管制作為、或是需持續關注的汙染物，都會積極因應。這些致癌風險值較高的汙染都是揮發性有機物，濃度正在逐年下降。環保局今年還會將設備元件VOCs洩漏標準，由2000 ppm再加嚴至1000 ppm，要求船舶業收集處理噴塗作業排放的揮發性氣體，並要求塗料業加速開發低揮發性塗料讓船舶業使用，並成立臨海工業區汙染減量專案，督促區內國營企業及工廠持續減量。

環保局也請高雄港儘速全面啟用在第六貨櫃中心（高明碼頭）建置完成的岸電系統，以減少大型船舶柴油引擎排放造成的風險。另請環保署加速通過「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，並實施「車用汽柴油成份管制標準加嚴」，降低苯及多環芳香烴(PAHs)。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，有關單位應積極找出這6種致癌風險貢獻量高的汙染物于染源，儘快從源頭實質減量。並希望經濟部、環保署與市府環保局，共同面對當地過高的健康風險，以「沒有遷村議題」這樣的角度來防制汙染。袁中新強調，無論大林蒲是否遷村，大林蒲地區的空汙管制會持續進行。

環保署環檢所在鳳林國中舉行風險溝通會議，公布調查高雄大林蒲地區健康風險評估結果。...
環保署環檢所在鳳林國中舉行風險溝通會議，公布調查高雄大林蒲地區健康風險評估結果。圖／高雄市環保局提供
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環保署環檢所在鳳林國中舉行風險溝通會議，公布調查高雄大林蒲地區健康風險評估結果。...
環保署環檢所在鳳林國中舉行風險溝通會議，公布調查高雄大林蒲地區健康風險評估結果。圖／高雄市環保局提供
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