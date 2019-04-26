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高市圖過期雜誌427開賣 民眾挖寶要快語言學習類常秒殺

2019-04-26 14:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立圖書館年度過期期刊販售會，4月27日在總館1樓廣場及38個分館舉行。近兩萬冊的過期雜誌，藉由販售會讓老靈魂尋找新主人。去年販售會吸引許多民眾來「挖寶」，語言學習類雜誌幾乎是秒殺，女性對健康烹飪類最有興趣。

高市圖表示，今年總館整理出近250種、4千冊，各分館994種、1萬5千冊過期期刊，折扣最低直下1折。雜誌主題包括流行時尚、旅遊玩樂、科普新知、居家生活、文化藝術、文學史地、生活嗜好、健康養生、運動競技、新聞時事、親子教養、職場規劃、產業動態、語言學習、親子童書等，其中不乏國內外熱門期刊，如《國家地理雜誌》、《幼獅少年》、《dpi設計流行創意》、《MONOCLE》、《CASA BRUTUS》、《& Premium》、《MARIE CLAIRE》等。

高市圖表示，去年的過期期刊販售會湧入大批民眾搶好康，語言學習雜誌幾乎是秒殺。為了讓讀者們買得盡興，今年特別推出省錢促銷方案，紅標配綠標，購買滿300元，且含2本綠標，打9折；滿500元，且含5本綠標，打8折；滿1,000元，且含8本綠標，打7折，買愈多省愈多。

販售地點除市圖總館，當天在38個分館同步登場，分別是鼓山、左營、苓雅、楠仔坑、右昌、寶珠、左新、高市文化、翠屏、前鎮、小港、旗津、鹽埕、新興、河堤、中崙、鳳山二館、鳳山曹公、大東、大樹、大樹二館、鳥松、大社、中庄、陽明、岡山、岡山文化、燕巢、橋頭、永安、彌陀、彌陀公園、茄萣、路竹、美濃、杉林、內門、旗山分館，民眾可就近選購。販售會4月27日舉行，總館開賣時間為當天下午1點至5點結束，分館為上午10點至下午2點。

高雄市立圖書館的年度過期期刊販售會，吸引許多民眾前來「挖寶」。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館的年度過期期刊販售會，吸引許多民眾前來「挖寶」。圖／高市圖提供
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高雄市立圖書館的年度過期期刊販售會，吸引許多民眾前來「挖寶」。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館的年度過期期刊販售會，吸引許多民眾前來「挖寶」。圖／高市圖提供
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雜誌語言親子教養
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