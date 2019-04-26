高市圖過期雜誌427開賣 民眾挖寶要快語言學習類常秒殺

2019-04-26 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館年度過期期刊販售會，4月27日在總館1樓廣場及38個分館舉行。近兩萬冊的過期雜誌，藉由販售會讓老靈魂尋找新主人。去年販售會吸引許多民眾來「挖寶」，語言學習類雜誌幾乎是秒殺，女性對健康烹飪類最有興趣。

高市圖表示，今年總館整理出近250種、4千冊，各分館994種、1萬5千冊過期期刊，折扣最低直下1折。雜誌主題包括流行時尚、旅遊玩樂、科普新知、居家生活、文化藝術、文學史地、生活嗜好、健康養生、運動競技、新聞時事、親子教養、職場規劃、產業動態、語言學習、親子童書等，其中不乏國內外熱門期刊，如《國家地理雜誌》、《幼獅少年》、《dpi設計流行創意》、《MONOCLE》、《CASA BRUTUS》、《& Premium》、《MARIE CLAIRE》等。

高市圖表示，去年的過期期刊販售會湧入大批民眾搶好康，語言學習雜誌幾乎是秒殺。為了讓讀者們買得盡興，今年特別推出省錢促銷方案，紅標配綠標，購買滿300元，且含2本綠標，打9折；滿500元，且含5本綠標，打8折；滿1,000元，且含8本綠標，打7折，買愈多省愈多。