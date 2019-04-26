周日盛會！ 屏大附小弦樂團首次公開音樂會

2019-04-26 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



本周日屏東市區有一場別出心裁的音樂會，國立屏東大學附小弦樂團28日下午5時將在屏東太平洋百貨美人魚鐘廣場舉行創團以來第一次的公開音樂會-「馨樂交輝」，不但師生期待，家長也奔相走告，廣邀民眾一起欣賞學生們的努力成果。