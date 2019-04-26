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周日盛會！ 屏大附小弦樂團首次公開音樂會

2019-04-26 13:34聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

本周日屏東市區有一場別出心裁的音樂會，國立屏東大學附小弦樂團28日下午5時將在屏東太平洋百貨美人魚鐘廣場舉行創團以來第一次的公開音樂會-「馨樂交輝」，不但師生期待，家長也奔相走告，廣邀民眾一起欣賞學生們的努力成果。

屏東大學附小弦樂團是於106年成立，雖然成立時間不長，但是在指導老師的帶領下，樂團表現十分突出，連續兩年代表屏東縣參加全國音樂比賽，榮獲南區決賽甲等。

屏東大學附小弦學團成立以來，表現十分優異。記者翁禎霞／翻攝
屏東大學附小弦學團成立以來，表現十分優異。記者翁禎霞／翻攝
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樂團音樂會屏東縣
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