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珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了

2019-04-26 11:16中央社 屏東縣26日電

每年在農曆3月23日媽祖生日大量產卵的墾丁海域珊瑚，今年提早一天產卵，資深潛水教練蔡永春昨晚拍攝到20多種珊瑚產卵的畫面，五顏六色珊瑚精卵布滿海底美極了。

墾丁珊瑚大量產卵在每年的媽祖生日晚上，通常在前一週，墾丁國家公園管理處會委託資深潛水教練蔡永春等人下海觀察，蔡永春昨晚在每年觀察珊瑚產卵的海域核三廠出水口下海，他表示，晚上8時下海，只看到零星產卵現象，在9時左右，約20種珊瑚陸續噴發精卵，此起彼落大量產卵。

台灣珊瑚學會理事蔡永春今天上午在台電核3廠出水口水域潛水調查，發現綠羽珊瑚率先產...
台灣珊瑚學會理事蔡永春今天上午在台電核3廠出水口水域潛水調查，發現綠羽珊瑚率先產卵。圖／蔡永春提供
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蔡永春表示，除非受到氣候等因素影響，每年墾丁海域珊瑚大多在媽祖生日當晚大量產卵，今年有提早一天，不過，也算正常，昨晚產卵的有菊珊瑚、微孔珊瑚、角菊珊瑚、表孔珊瑚等多達20多種，預計今晚還會再大量產卵一天。

蔡永春今天上午將珊瑚產卵照片PO臉書，紅色、橘色、白色、粉紅色精卵團噴發、布滿海底的美麗景象，不少人大呼「美極了」。

墾丁珊瑚種類多樣化，墾管處昨天才發布委託學者調查墾丁海域的八放珊瑚（俗稱軟珊瑚）多達212種，在世界海洋生物多樣性占有重要地位，同時還命名了7種新種類。

蔡永春說，多年來因海水溫度的升高，墾丁珊瑚的種類有所變化，以他多年在核三廠出水口的觀察，較脆弱的軸孔珊瑚減少了，而生存力較強的表孔珊瑚增加。

墾管處表示，墾丁珊瑚產卵的實況錄影今天會放上官網，民眾可以觀賞到珊瑚產卵的繽紛畫面。

墾管處每年在珊瑚產卵季節舉辦的「珊瑚礁生態保育週活動」，明天上午將邀請台大教授戴昌鳳演講八放珊瑚的故事，晚上6時在大灣有音樂會，28日號召志工在墾丁海灘淨灘。

珊瑚墾丁墾管處

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