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誰是假韓粉真韓黑？黃光芹昔挺韓夫婦 反目全因一句話

仍須補班…春節連假至少7天 政院拍板後明年可實施

捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42聯合報 記者潘欣中╱即時報導

45歲屏東縣枋寮鄉農友潘明傑，曾是北部紅茶系列飲店連鎖店的老闆，因手搖飲競爭激烈決定轉業，6年前結束飲料店生意帶著妻小返鄉種腎藥蘭，經竹田鄉花班班長陳文懃協助輔導，在枋寮鄉購地栽種，經歷多次颱風吹倒網室，反而越挫越勇，種植的腎藥蘭外銷及內銷均有一定市場，現在的收入比在台北還高 。

潘明傑於民國91年退伍後，看好手搖飲市場，和朋友在台北開店賣紅茶系列飲料連鎖店，全盛時期多達10多間，還自創品牌，但隨著飲料店業蓬勃發展，市場競爭激烈利潤微薄，考慮轉型時剛好看到當時屏東縣政府開創「燕南飛」，鼓勵外出青年回鄉務農，並提供優惠的協助措施。

「雖說隔行如隔山，但今天不做，明天就後悔！」潘明傑說，當時鼓起勇氣報名參加甄試，錄取後，他選擇到竹田花卉班學習，班長陳文懃無私教導及協助，半年後就有機會創業種蘭花；用積蓄在枋寮購買1公頃土地，部份留著種芒果，其中6分多地分兩次搭設蘭花網室。

他表示，剛搭網室的那年就碰到莫蘭蒂颱風，整個網架被強風吹落，剛種的小苗也被掃得東倒西歪，其中一處還被吹倒，還沒開始賺錢就先要花一筆錢重新整修，估計損失將近200萬元，雖有些灰心，但他沒被擊垮，反而心想，還好小苗沒花很多錢，如果長到可以採收的長度被吹掉，那可是損失慘重，這麼想也就踏實很多。

他說，腎藥蘭可四季採收，4至5月是主要產期，今年氣候炎熱，有提早收成現象，主要以外銷日本和國內共同運銷為主，全場產能將近8成，照顧得宜有不小的獲利空間；從餐飲業轉行務農，選擇較少人願意大筆投資的花卉產業，雖一次花大筆錢，但栽培管理上相對成本低，現在的收入較台北工作為高，珍惜現在擁有的一切。

6年前結束北部飲料店生意帶著妻小返鄉務農的屏東縣枋寮鄉農友潘明傑，以網室種植腎藥...
6年前結束北部飲料店生意帶著妻小返鄉務農的屏東縣枋寮鄉農友潘明傑，以網室種植腎藥蘭，在市場闖出一片天。記者潘欣中／翻攝
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莫蘭蒂颱風屏東縣政府

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