捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



45歲屏東縣枋寮鄉農友潘明傑，曾是北部紅茶系列飲店連鎖店的老闆，因手搖飲競爭激烈決定轉業，6年前結束飲料店生意帶著妻小返鄉種腎藥蘭，經竹田鄉花班班長陳文懃協助輔導，在枋寮鄉購地栽種，經歷多次颱風吹倒網室，反而越挫越勇，種植的腎藥蘭外銷及內銷均有一定市場，現在的收入比在台北還高 。

潘明傑於民國91年退伍後，看好手搖飲市場，和朋友在台北開店賣紅茶系列飲料連鎖店，全盛時期多達10多間，還自創品牌，但隨著飲料店業蓬勃發展，市場競爭激烈利潤微薄，考慮轉型時剛好看到當時屏東縣政府開創「燕南飛」，鼓勵外出青年回鄉務農，並提供優惠的協助措施。

「雖說隔行如隔山，但今天不做，明天就後悔！」潘明傑說，當時鼓起勇氣報名參加甄試，錄取後，他選擇到竹田花卉班學習，班長陳文懃無私教導及協助，半年後就有機會創業種蘭花；用積蓄在枋寮購買1公頃土地，部份留著種芒果，其中6分多地分兩次搭設蘭花網室。

他表示，剛搭網室的那年就碰到莫蘭蒂颱風，整個網架被強風吹落，剛種的小苗也被掃得東倒西歪，其中一處還被吹倒，還沒開始賺錢就先要花一筆錢重新整修，估計損失將近200萬元，雖有些灰心，但他沒被擊垮，反而心想，還好小苗沒花很多錢，如果長到可以採收的長度被吹掉，那可是損失慘重，這麼想也就踏實很多。