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甄珍訪韓國瑜李佳芬 愛心滿分無償擔任高雄公益大使

2019-04-25 23:31聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

影后甄珍今天到高雄，不是拍電影，也不是旅遊，是捐100萬元給高雄市做公益，並擔任高雄市公益大使。今天也捐助弱勢的是旅居新加坡的企業人士姚曉東、翁慧芳夫婦，分3年捐300萬元。高雄市長韓國瑜既感動又感謝，強調照顧弱勢是高雄「拚經濟、賺大錢」要做好的重要事項之一。

高雄市新聞局長王淺秋媒合甄珍當高雄的公益大使和這2筆公益捐款，甄珍捐款之後即到高雄市無障礙之家關心身心障礙者，韓國瑜夫人李佳芬也趕往陪同。

甄珍說，從媒體報導看到韓國瑜關心照顧弱勢孩子，深受感動，想著自己還能為。這些孩子做些什麼呢？於是起心動念，無償擔任高雄的公益大使，以實際行動關懷弱勢孩子。

高雄市政府特別設置「甄珍愛心專款」，將所捐的款項指定用途來幫助貧困失依的孩子，甄珍盼藉此拋磚引玉，更多人站出來關懷弱勢。

經營企業有成的翁慧芳說，雖然住在新加坡，都會看國內的新聞，看到韓國瑜夜宿永安兒童之家時有一個孩子說想要一個家，相當不捨，分3年捐300萬元，希望幫助弱勢的孩子。

韓國瑜感謝甄珍、姚曉東和翁慧芳夫婦，強調「拚經濟、賺大錢」是高雄的目標，一定要全力以赴，賺大錢之後一定要「辦好教育、關懷弱勢」，要讓下一代孩子獲得很好的教育，提升高雄下一代子弟的競爭力，並且照顧好高雄的弱勢族群。

捐款儀式後，李佳芬、王淺秋、社會局長葉壽山陪同公益大使甄珍前往前鎮區「無障礙之家」，甄珍、李佳芬和無障礙之家的孩童一起跳舞，也參與孩子們的藝術課程，與家民一同製作母親節卡片，場面溫馨。

甄珍昔日主演的「群星會」在高雄港拍攝，「落鷹峽」在月世界拍攝，她算一算，應有40年沒有到高雄了。

翁慧芳是赫比國際有限公司行政長，姚曉東是公司董事長，兩人於1979年到新加坡發展，1983年創立赫比國際有限公司；翁慧芳熱心公益，曾榮獲新加坡總統頒發國家社會服務獎。

影后甄珍（右）捐款100萬助高雄弱勢，並無償擔任高雄公益大使，高市長韓國瑜感謝甄...
影后甄珍（右）捐款100萬助高雄弱勢，並無償擔任高雄公益大使，高市長韓國瑜感謝甄珍的滿滿愛心。記者楊濡嘉／攝影
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影后甄珍（右）訪高市無障礙之家關懷弱勢孩子。圖／高雄市政府提供
影后甄珍（右）訪高市無障礙之家關懷弱勢孩子。圖／高雄市政府提供
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影后甄珍（後左二）和高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（後右二）訪無障礙之家。圖／高雄市政...
影后甄珍（後左二）和高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（後右二）訪無障礙之家。圖／高雄市政府提供
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到新加坡發展有成的企業人士姚曉東（左）、翁慧芳夫婦很不捨，兩人到涭家時捐款300...
到新加坡發展有成的企業人士姚曉東（左）、翁慧芳夫婦很不捨，兩人到涭家時捐款300萬助高雄弱勢，高市長韓國瑜感謝甄珍的滿滿愛心。記者楊濡嘉／攝影
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影后甄珍（左）捐款100萬助高雄弱勢，並無償擔任高雄公益大使，高市長韓國瑜感謝甄...
影后甄珍（左）捐款100萬助高雄弱勢，並無償擔任高雄公益大使，高市長韓國瑜感謝甄珍的滿滿愛心。記者楊濡嘉／攝影
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