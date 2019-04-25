「熱血三兄弟」捐血累計超過2500次 要捐到不能捐為止

2019-04-25 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄「熱血三兄弟」洪清泉、洪照輝與洪益順，3人加起來一共捐血超過2500次。兄弟認為捐血是助人，「獨捐捐不如眾捐捐」，要一起捐到不能捐、捐到屆齡為止。

台灣血液基金會高雄捐血中心今天在高師大，舉辦107年度捐血績優表揚大會。會中表揚高雄科技大學等15所績優學校、愛國慈善功德會等55個績優社團、陸軍南區專長訓練中心等6個績優國軍部隊、1021名百次以上分離術捐血人、2202名百次以上全血捐血人，及8個熱心推動捐血單位，感謝他們定期捐血及協助辦理捐血活動，救助傷病友寶貴的生命。

50歲的大哥洪清泉和42歲的小弟洪益順，都是高雄市環保局員工，二哥洪照輝在205兵工廠服務。三兄弟很有默契的揹著「捐血救人」的小紅書包，出席表揚大會。

洪清泉回憶20歲時，當兵時因同學的母親住院，一群袍襗到醫院捐血，這樣的起心動念加入捐血人行列 ，一捐就是30年，捐血次數已經高達1465次。2個弟弟受到哥哥影響，也從17歲開始捐血，兩個星期捐一次，一年幾乎都滿捐24次。三兄弟的捐血次數加起來，超過了2500次。

洪清泉與洪照輝十幾年來都是分離術捐血人，為了身體健康與血液質量，捐血前都會刻意注重飲食，少食油膩。「只要可以，我們會一直捐下去！」洪家三兄弟說，捐血無損身體，又可助人，而且已經捐成習慣，如果時間到了沒有去捐血室報到，反而會覺得怪怪的呢。