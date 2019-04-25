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台南沿海種電台董座祕訪黃偉哲 黃要台電加強基層溝通

2019-04-25 21:49聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台電公司將在台南七股、將軍區鹽灘地，建置發電容量150MＷ光電發電系統，投資金額估計超過100億元，台電董事長楊偉甫今下午祕密拜會台南市長黃偉哲，對於日前引發的反彈，黃要求加強與地方溝通。

台電再生能源處將在七股、將軍區國有鹽業用地（鹽灘地）設置太陽光電廠，建置發電容量150ＭW（百萬瓦），所需土地達216公頃，涵蓋將軍青鯤鯓的南26線北側、台61線以東、南26線的南側，七股區在台灣鹽博物館北側鹽埕。

財政部國產署將將軍、七股3處鹽田委託台電開發太陽光電綠能，鹽業用地已在去年變更為特定目的事業用地，除本月2日在七股、將軍召開過說明會，本月17日再度於將軍區追加另場不公開說明會，地方整合意見後表達反對態度，開發案埋下變數。

因台電規畫，投資金額超過100億元，預計今年底前部分發電併聯，明年底前全部完工，可運作20年，是地方近年來罕見重大投資；台電董事長楊偉甫今傍晚前往台南市政府新營民治市政中心，拜會市長黃偉哲，簡報上述開發案，因黃有訪客，這項非公開行程，過程約僅15分鐘。

楊偉甫此行除向黃說明，綠能開發開發是國家當前重要能源政策，台電有時間上壓力，希望能如期完成上述重大光電系統建置。黃偉哲也表達理解台電立場，但也要求一定要加強跟地方溝通，化解外界疑慮，希望能創造雙贏。

台電將在台南七股、將軍區鹽灘地，設置太陽光電電廠現阻力，台電董事長楊偉甫下午訪會...
台電將在台南七股、將軍區鹽灘地，設置太陽光電電廠現阻力，台電董事長楊偉甫下午訪會台南市長黃偉哲，黃要求加強與地方溝通，圖為電廠預定地。記者謝進盛／攝影
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台電軍區黃偉哲

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