台南沿海種電台董座祕訪黃偉哲 黃要台電加強基層溝通

2019-04-25 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台電公司將在台南七股、將軍區鹽灘地，建置發電容量150MＷ光電發電系統，投資金額估計超過100億元，台電董事長楊偉甫今下午祕密拜會台南市長黃偉哲，對於日前引發的反彈，黃要求加強與地方溝通。

台電再生能源處將在七股、將軍區國有鹽業用地（鹽灘地）設置太陽光電廠，建置發電容量150ＭW（百萬瓦），所需土地達216公頃，涵蓋將軍青鯤鯓的南26線北側、台61線以東、南26線的南側，七股區在台灣鹽博物館北側鹽埕。

財政部國產署將將軍、七股3處鹽田委託台電開發太陽光電綠能，鹽業用地已在去年變更為特定目的事業用地，除本月2日在七股、將軍召開過說明會，本月17日再度於將軍區追加另場不公開說明會，地方整合意見後表達反對態度，開發案埋下變數。

因台電規畫，投資金額超過100億元，預計今年底前部分發電併聯，明年底前全部完工，可運作20年，是地方近年來罕見重大投資；台電董事長楊偉甫今傍晚前往台南市政府新營民治市政中心，拜會市長黃偉哲，簡報上述開發案，因黃有訪客，這項非公開行程，過程約僅15分鐘。