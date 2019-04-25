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遭罵「金門豬」 陳玉珍：已跟立院要錄影比對是誰開罵

2019-04-25 21:05聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門籍立委陳玉珍昨在臉書上指稱遭女綠委嗆聲「金門豬滾回中國去」一事，在網路上引起軒然大波，網友也分成兩派，有人表達力挺，認為應該捍衛金門人的尊嚴，但也有人懷疑，整起事件是陳在「自導自演」；對此，陳玉珍今天表示，此事是確有其事，已請辦公室正式發文跟立法院調錄音錄影檔案，很快可以比對出是哪2名女立委。

這起風波是發生在昨天上午，立法院內政與司法法制委員會再排案審查中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案，沒想到，會議開始不久後，藍綠雙方爆發嚴重的肢體衝突，在推擠吵雜中陳玉珍聽到了2名民進黨女立委叫囂著「金門豬、滾回中國去」、「你不是台灣人」，當場激怒了陳玉珍。

陳玉珍也不甘示弱，立即跳上桌回嗆對方「我不是台灣人，我是中華民國的福建金門人，中華民國包括了台澎金馬，台灣是地名，不是國家名稱，請你回去讀讀中華民國憲法。」

事後陳玉珍在臉書講述整個過程，立刻獲得金門民眾的聲援，有不少人為她的勇敢加油，並要求民進黨出來道歉；但也有色彩偏綠的民眾認為，媒體公布的影像，沒有聽到有人罵「金門豬」，懷疑陳玉珍有造假的嫌疑。

陳玉珍今天下午陪同蒞金考察的中華民國工商建設研究會一行搭機返台，在機場，眾人都為陳玉珍「加油」，表示要力挺聲援她，眾人肯定她在國會的表現可圈可點，堪稱是無所畏懼的「女戰將」。

陳玉珍在受訪時還原當日情形，她說，她一進議場就死守備詢台，等主席一宣布開會，議場就開始很混亂，當時雙方爆發衝突，她與藍營立委往李進勇方向衝過去，當時有2名民進黨女立委辱罵她，1個人罵「金門豬」、另1人則是罵「你不是台灣人，滾回大陸去」。

陳玉珍說，因為她進立法院的時間比較短，很多人都不認識，她不認識辱罵她的2名女綠委，只記得都長得很漂亮，其中一人就站在李進勇附近。

陳玉珍堅稱，在場的媒體原本焦點都是鎖定主席台，沒拍攝到2名女綠委對她嗆聲，等到她跳上桌子表達不滿，才將鏡頭掉轉過來，網上流傳的媒體畫面都只有集中在雙方爭吵的後半段，沒錄到前面，為了還原真相，她今天已要求辦公室向立法院調閱現場錄影帶，只要比對，她就會認出來是誰。

陳玉珍強調，金門人愛好和平，但是經歷過戰爭，所以不怕戰爭，不想挑起對立，不要「打人喊救人」，希望民進黨不要挑起對立，也不要「軟土深掘」。

金門立委陳玉珍今天在受訪時還原當日議場的情形，強調當日真的遭辱罵，已請辦公室正式...
金門立委陳玉珍今天在受訪時還原當日議場的情形，強調當日真的遭辱罵，已請辦公室正式發文跟立法院調錄音錄影檔案，很快可以比對出是哪2名女綠委。記者蔡家蓁／攝影
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金門立委陳玉珍（二排左二）今天下午陪同蒞金考察的中華民國工商建設研究會一行搭機返...
金門立委陳玉珍（二排左二）今天下午陪同蒞金考察的中華民國工商建設研究會一行搭機返台，在機場，眾人都為陳玉珍「加油」聲援。記者蔡家蓁／攝影
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