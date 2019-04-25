貝里斯參院議長訪屏東 盼與台灣交流農漁科技

2019-04-25 19:43 中央社 屏東縣25日電



立法院長蘇嘉全今天陪同貝里斯國會參議院議長鄭經緯（Hon. Lee Mark Chang）的訪問團參訪屏東農業生物科技園區和東港水產試驗所等單位，鄭經緯盼兩國未來能交流農漁科技。

鄭經緯訪問團這次來台，蘇嘉全特別推薦家鄉屏東的農漁科技，分別陪同鄭經緯一行人訪問屏東農業生物科技園區、東港水產試驗所、東港生技研究中心以及大鵬灣風景區。

蘇嘉全向鄭經緯訪問團提到，屏東農科是他擔任屏東縣長時爭取設立，是一個沒有污染的綠色設施，園區內近50%使用綠地，第1期規劃地區的廠商已全部進駐，第2期擴充中，屏東是個農漁業發展非常發達的縣市，氣候也跟貝里斯非常相似，希望能作為貝里斯未來建設的參考，台灣非常樂意與貝里斯展開各項合作，共創雙贏。

鄭經緯在參觀後，進一步詢問了解園區廠商的租稅優惠條件及行政管理模式。

下午的東港水產試驗所、東港生技研究中心以及大鵬灣風景區的參訪，除了讓訪賓了解台灣目前各項水產養殖研發計畫及成果，水試所也向訪賓介紹所培養的各種魚、蝦類項目，以及現行的培育、防禦病蟲害管理，鄭經緯對於龍蝦養殖技術很感興趣，希望未來兩國能在養殖技術上進行合作與交流。