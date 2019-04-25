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有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門籍立委陳玉珍昨在臉書聲稱，在杯葛中選會主委人事案時，遭兩位民進黨籍立委以「金門豬」、「滾回中國去」等侮辱性字眼謾罵，消息一出，引起金門民眾的憤慨，不少人把砲火轉移到民進黨金門縣黨部，民進黨金門縣黨部主委吳增允今天表示，請陳玉珍要負責任的提出相關證據，並且親自公開說明此事件的始末，他也嚴正要求民進黨中央黨部務必迅速的徹查此事件，將真相還給金門民眾。

民進黨金門縣黨部表示，陳玉珍昨大量利用臉書、Line等社群平台行銷、傳播遭民進黨委員辱罵的消息，激發了眾多金門民眾的不滿情緒。而相關網路社群充斥著台、金地域對立以及謾罵的言論，更嚴重撕裂了金門民眾間的情感。黨部強調，對於該事件，陳玉珍都僅以「好像來自身邊女立委」、「現場混亂難以確定是誰」、「疑似」等語帶過，並未明確說明為何人發言。

黨部也說，現場眾多委員、工作人員、媒體記者均表示無聽到此發言，且立法院該次會議的全程錄音錄影檔案亦無記錄到相關的言論，況根據現場照片所示，陳委員身旁的民進黨籍女性立委人數甚少，若陳玉珍所稱內容為真實，應非常容易尋找出發言的委員。

吳增允指出，此事已嚴重影響到了金門民眾對民進黨的信任感，並傷害到了所有關心金門、為金門民主發展奉獻心血、犧牲歲月的前輩、夥伴們的努力付出，茲事體大；吳增允強調，黨部絕不容許任何人、任何團體無端羞辱金門這塊土地。

吳增允說，如果最後查明民進黨籍委員真有陳玉珍所稱的「金門豬」謾罵事件，黨部除了會嚴正要求謾罵的黨籍委員道歉外，他也將辭去主委職務，並退出民進黨。反之，若此事件為無中生有、刻意操作，也請陳玉珍負起相關政治責任，並向已經被傷害情感的全體金門人道歉。

吳增允呼籲，金門已經夠小了，並沒有分裂的本錢，政治人物要做的應該是想辦法團結大家，而不是撕裂鄉親、造成民眾對立，他相信金門人都像是一家人一樣，期盼真相能盡快水落石出、撕裂金門的事件盡快落幕。

民進黨金門縣黨部主委吳增允今天呼籲陳玉珍要負責任的提出相關證據，並且親自公開說明...
民進黨金門縣黨部主委吳增允今天呼籲陳玉珍要負責任的提出相關證據，並且親自公開說明此事件的始末，期盼真相能盡快水落石出。圖／民進黨金門縣黨部提供
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金門民進黨陳玉珍

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