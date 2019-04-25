有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門籍立委陳玉珍昨在臉書聲稱，在杯葛中選會主委人事案時，遭兩位民進黨籍立委以「金門豬」、「滾回中國去」等侮辱性字眼謾罵，消息一出，引起金門民眾的憤慨，不少人把砲火轉移到民進黨金門縣黨部，民進黨金門縣黨部主委吳增允今天表示，請陳玉珍要負責任的提出相關證據，並且親自公開說明此事件的始末，他也嚴正要求民進黨中央黨部務必迅速的徹查此事件，將真相還給金門民眾。

民進黨金門縣黨部表示，陳玉珍昨大量利用臉書、Line等社群平台行銷、傳播遭民進黨委員辱罵的消息，激發了眾多金門民眾的不滿情緒。而相關網路社群充斥著台、金地域對立以及謾罵的言論，更嚴重撕裂了金門民眾間的情感。黨部強調，對於該事件，陳玉珍都僅以「好像來自身邊女立委」、「現場混亂難以確定是誰」、「疑似」等語帶過，並未明確說明為何人發言。

黨部也說，現場眾多委員、工作人員、媒體記者均表示無聽到此發言，且立法院該次會議的全程錄音錄影檔案亦無記錄到相關的言論，況根據現場照片所示，陳委員身旁的民進黨籍女性立委人數甚少，若陳玉珍所稱內容為真實，應非常容易尋找出發言的委員。

吳增允指出，此事已嚴重影響到了金門民眾對民進黨的信任感，並傷害到了所有關心金門、為金門民主發展奉獻心血、犧牲歲月的前輩、夥伴們的努力付出，茲事體大；吳增允強調，黨部絕不容許任何人、任何團體無端羞辱金門這塊土地。

吳增允說，如果最後查明民進黨籍委員真有陳玉珍所稱的「金門豬」謾罵事件，黨部除了會嚴正要求謾罵的黨籍委員道歉外，他也將辭去主委職務，並退出民進黨。反之，若此事件為無中生有、刻意操作，也請陳玉珍負起相關政治責任，並向已經被傷害情感的全體金門人道歉。