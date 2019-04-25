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產量剩3成 那瑪夏水蜜桃熬過暖冬上市囉

2019-04-25 18:56聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

今年受暖冬影響，荔枝、梅子開花情況不理想，水蜜桃也一樣。近日高雄那瑪夏水蜜桃上市，總量僅有往年的3成左右，5月初起市區三大醫院可買到，雖然產量稀少，價格不因量少而飆漲。

高雄山區那瑪夏與桃源藤枝一帶種植熱帶水蜜桃，雖然果粒較小，品質卻不差，曾是蔡英文總統就職典禮上的國宴指定水果。那瑪夏近日正值螢火蟲季，許多遊客上山賞螢，瑪雅里部落開始有人販售水蜜桃，產量慢慢增加中。

孫姓商販說，4月中旬過後，水蜜桃陸續上市，產季約一個月左右，今年水蜜桃產量特別少，可能連往年的一半都不到，不過價錢仍以公所制定的參考價格為主，農民沒有因為產量減少而漫天喊價，水蜜桃一年只產一次，要買要趁早。

那瑪夏區公所農觀課表示，全區種植面積32公頃，年初暖冬導致開花率低，全區多達21公頃提報災損補助，海拔較高處開花情況稍微好一點；今年暖多災損與數年前的冰雹損害差不多，近日水蜜桃陸續上市，產量只有往年的占3成左右。

農觀課指出，為行銷水蜜桃，5月初起，產銷班成員將進駐長庚醫院、高醫、大同醫院等地販售新鮮水蜜桃，市區消費者可就近購買。此外，那瑪夏區公所預計在5月18日舉辦水蜜桃路跑，農民會在民生國小擺攤銷售，遊客可上山到產地消費，給辛苦農民多一點鼓勵。

為便利高雄市區消費者購買，那瑪夏水蜜桃預計5月初前往市區三大醫院設點銷售。記者徐...
為便利高雄市區消費者購買，那瑪夏水蜜桃預計5月初前往市區三大醫院設點銷售。記者徐白櫻／攝影
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高雄那瑪夏水蜜桃是熱帶品種，鮮甜多汁。記者徐白櫻／攝影
高雄那瑪夏水蜜桃是熱帶品種，鮮甜多汁。記者徐白櫻／攝影
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那瑪夏農民觀課

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