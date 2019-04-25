產量剩3成 那瑪夏水蜜桃熬過暖冬上市囉

2019-04-25 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今年受暖冬影響，荔枝、梅子開花情況不理想，水蜜桃也一樣。近日高雄那瑪夏水蜜桃上市，總量僅有往年的3成左右，5月初起市區三大醫院可買到，雖然產量稀少，價格不因量少而飆漲。

高雄山區那瑪夏與桃源藤枝一帶種植熱帶水蜜桃，雖然果粒較小，品質卻不差，曾是蔡英文總統就職典禮上的國宴指定水果。那瑪夏近日正值螢火蟲季，許多遊客上山賞螢，瑪雅里部落開始有人販售水蜜桃，產量慢慢增加中。

孫姓商販說，4月中旬過後，水蜜桃陸續上市，產季約一個月左右，今年水蜜桃產量特別少，可能連往年的一半都不到，不過價錢仍以公所制定的參考價格為主，農民沒有因為產量減少而漫天喊價，水蜜桃一年只產一次，要買要趁早。

那瑪夏區公所農觀課表示，全區種植面積32公頃，年初暖冬導致開花率低，全區多達21公頃提報災損補助，海拔較高處開花情況稍微好一點；今年暖多災損與數年前的冰雹損害差不多，近日水蜜桃陸續上市，產量只有往年的占3成左右。