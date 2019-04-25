金門搶灘料羅灣今起報名 邀你來當水中蛟龍

2019-04-25 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「2019金廈泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳」將在7月13日及14日於廈門、金門舉辦，金門縣政府今召開記者會，希望邀請兩岸的「泳士」們踴躍報名參加，一起參與這場今年度炎炎夏日的水中盛會。

金門縣政府今天在新聞發佈室舉辦活動記者會，由縣府秘書長張忠民主持，出席者包括有教育處長羅德水、金門縣體育會理事長唐麗輝、副理事長許換生、縣立體育場長陳家輝等人。

張忠民表示，金廈泳渡競賽活動自2009年開辦至今已辦理10屆，今年2019為第10屆，第一年由廈門游向金門，隔年由金門游向廈門，距離約7公里，參賽人數為100隊200人，角逐奬金30萬人民幣，今年是由金門游向廈門。參賽運動員，應有專業訓練並能限時內安全完成海上長泳者，大會已公佈選拔辦法，歡迎各地的泳士來參加。

至於已進入第17屆的搶灘料羅灣海上長泳，一直是國內外游泳愛好者們口耳相傳的經典賽事，游泳距離為2400公尺，在1200公尺時折返，周邊有救生艇與救生員戒護，是夏天最捧的戶外運動之一。為了提供給泳士們最佳的環境及服務品質，今年賽事限額1500人為限，報名從即日起至5月17日，採用網路團體報名。

唐麗輝表示，今年的活動特點，包括搶灘料羅灣增加競賽項目，第一名獎金1萬5000元；結合社區辦理特色風味餐競賽，贈送每位選手100元餐券；舉辦海泳之夜，選手自由參加，但參加者需付費。