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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

台灣女董事協會今在高雄舉辦論壇，由於高市長韓國瑜今在議會整天，無法出席，代為出席的高市副市長葉匡時說，希望韓也能來看看，因為他感覺韓「陽剛氣」重了點，「如果能多點溫柔，相信高雄爭議會小一點。」

女性企業領袖團體「台灣女董事協會（WOB.tw）」成立屆滿週年，應高市府之邀舉辦「剛柔並濟大未來Hard Talk, Soft Power, Bold Future！」國際論壇，邀女性企業家齊聚一堂，暢談城市與創新，也讓外界看見女性領導者高度與不同的見地。

原本論壇邀請韓國瑜出席，但今高市議會舉行高雄銀行對慶富案的專案報告，韓國瑜幾乎整天都在議會，無法抽身出席，由副市長葉匡時代為出席。

葉匡時致詞表示，去年地方選舉，大家只看到「韓流」崛起，但從歷史意義來看，更重要的是有7名縣市首長是女性，是台灣地方自治史上女性首長的最高比例。

葉匡時說，西方文明先進國家，女性擔任領導人的比例越高，反應社會趨勢、時代趨勢，女性有越來越平等、甚至超越男性的競爭力。

葉匡時還自嘲男生喜歡講沒意義的話，但女性不會、看事情也看得遠，「其實兩岸領導人如果都是女性的話，我想應該會好很多」，但大陸政治局常委沒一位女性；公司也一樣，若能剛柔並濟，對企業經營也有很大幫助。

葉匡時說，高雄是陽剛城市，過去以製造業為主，女董事協會在新創經濟有傑出表現，正是高雄需要的，很希望韓市長也能來看看，「因為我總感覺他的陽剛氣也稍微重了一點，如果能多一點溫柔的味道的話，我相信高雄爭議會稍微小一點。」

台灣女董事協會今在高雄舉辦論壇，高市副市長葉匡時出席致詞。記者劉學聖／攝影
台灣女董事協會今在高雄舉辦論壇，高市副市長葉匡時出席致詞。記者劉學聖／攝影
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台灣女董事協會今在高雄舉辦論壇，高市副市長葉匡時（左四）出席致詞。記者劉學聖／攝...
台灣女董事協會今在高雄舉辦論壇，高市副市長葉匡時（左四）出席致詞。記者劉學聖／攝影
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葉匡時韓國瑜

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