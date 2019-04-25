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文博會「屏東館」吸睛 方序中打造「吟土風人」

2019-04-25 15:14聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為期12天的台灣文博會正在台北舉行，屏東縣政府參與華山1914文創園區｢地方主題館」，邀請設計師方序中策展屏東館，以「吟土風人」為主題，展覽以起承轉合為譬喻，從藝術、地景、產業等在地特色，形塑屏東品牌，讓參觀民眾深刻感受屏東地方的人情風景。

台灣文博會今年以「Culture On the Move—文化動動動」揭開台灣充滿動態能量的文化產業新紀元。此次展覽沿著臺北舊鐵道線，在華山 1914 文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、臺北機廠鐵道博物館此五大展區，結合周邊活動，打造文化創新廊帶。

此次在華山的另一個亮點「編輯地方」，包含桃園、臺南、屏東及臺東四個城市，由王耀邦、游智維、方序中、游適任及舒米恩，攜手策展介紹地方文化館。

老家在屏東東港的方序中以起承轉合的概念，設計出「吟土風人」四個展區，其中「吟」以聲音吸引人走入風景。「土」則是銜接故事與故事之間，感受影像的流動，並由另一位設計師江孟芝規劃體驗土地樣貌的實體藝術裝置。

「風」回到風土的曼妙，以圓弧狀的翻版具現化屏東最著名的落山風，並邀請「種子舞團」展演屏東的祭典及肢體美學。「人」則邀請偏鄉小學的孩子在牆上繪製與書寫出他們眼中的家鄉風景。

另一個小展區以器物與材質呈現了南方地景，包括希望合唱團、齊東詩舍展覽、邱俐綾、HUSH、張秀卿、張艾利、張曉風、金士傑的詩籍、錄音帶、光碟等。

其中還可以看到屏東的品牌：洄游鰻、阿西冰店、魯魯灣、味益食品、小農餐桌、無名氏量身裁縫店、深活共構、部落雜工、島人工作室的器物等。

方序中說，希望試著透過採集這些特殊的屏東元素化為圖文故事，讓觀者從中感受屏東的氣味，「像是一本屬於屏東的立體故事書。」

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，文博會集結創作者、設計師們，展演了充沛的文化能量，2019台灣設計展10月將在屏東登場，期透由文博會的參展經驗，讓更多人看見屏東的文化動能。

正在台北展出的文博會「屏東館」十分吸睛，由屏東子弟方序中策展。圖／屏東縣政府文化...
正在台北展出的文博會「屏東館」十分吸睛，由屏東子弟方序中策展。圖／屏東縣政府文化處提供
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正在台北展出的文博會「屏東館」十分吸睛。圖／屏東縣政府文化處提供
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正在台北展出的文博會「屏東館」十分吸睛。圖／屏東縣政府文化處提供
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屏東縣政府文創

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