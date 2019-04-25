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宣導白天開頭燈 金門警方舉辦抽獎活動

2019-04-25 14:49中央社 金門縣25日電

「白天開頭燈，安全加倍增」。金門警察局大力推動白天開頭燈，明天起舉辦2週宣導活動，民眾只要在金城分局臉書粉絲專頁按讚，就有機會獲得免費洗車券。

金城分局長郝心誠今天率員警到街上示範白天開頭燈。他表示，白天開頭燈，有助提高車輛與背景對比，也容易引起對向來車注意，減少碰撞；此外，開頭燈讓人感覺距離較近，有助保持車輛距離。

郝心誠說，尤其4、5月是金門霧季，白天開頭燈可以減少事故發生率。但他提醒駕駛，會車時要避免使用遠光燈，以免造成對向用路人因強光晃花眼睛而讓雙方處於危險。

為促進金門縣行車安全及強化民眾安全用路觀念，金城分局將從明天起舉辦2週的交通安全宣導暨全民有獎活動。郝心誠說，只要在金城分局臉書粉絲專頁按讚，並在「白天開頭燈，安全加倍增」活動頁面留言，分享與標註3位朋友，就有機會獲得免費洗車券，每個帳號可抽一次。

郝心誠表示，感謝統一精工加油站發揮企業回饋社會的精神，贊助這次活動免費洗車券，與金城分局共同推動「白天開頭燈，安全加倍增」宣導活動；希望透過這次活動強化全縣開車、騎車的用路人白天也都能開啟頭燈，讓金門的交通更安全。

業者蔡天送表示，白天開頭燈可以減少汽機車肇事率，統精企業善盡社會企業責任，參與這次活動，期盼能協助金門民眾養成白天開頭燈習慣。

金門警察加油站

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