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u故事／漁村長大沒新衣穿 何艷秋手作旗袍圓夢

2019-04-25 13:35聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

7年級的何艷秋學服裝設計出身，10年前愛上旗袍後，不但學做旗袍，還自創品牌在屏東市勝利新村開了一家旗袍店，店內上百件旗袍都是她親手製作。何艷秋談起當初會決定做旗袍的心情，她說，因為小時候住漁村，小孩子都沒有新衣服可以穿，妹妹都會問她「為何我們沒有新衣服可以穿」，當時，她跟妹妹說「如果想穿新衣服就要靠自己，長大後我做新衣服給你們穿」，沒想到後來，最摯愛的弟弟、妹妹因為意外過世了，讓她決定實現當時說要做新衣服給妹妹穿的承諾。一路走來，不認同何艷秋的人很多，但是她靠著信念堅持，圓了自己心中的夢，透過u故事鏡頭，帶大家來看她的旗袍夢。

改造旗袍，結合傳統與現代風格。記者廖惠玲／攝影
改造旗袍，結合傳統與現代風格。記者廖惠玲／攝影
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7年級的何艷秋花了10年的時間學做旗袍、穿旗袍。記者廖惠玲／攝影
7年級的何艷秋花了10年的時間學做旗袍、穿旗袍。記者廖惠玲／攝影
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店內上百件旗袍都是何艷秋親手製作。記者廖惠玲／攝影
店內上百件旗袍都是何艷秋親手製作。記者廖惠玲／攝影
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