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金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門又發生全島大停電台電金門地區營業處表示，一早的各區停電，主因是塔山及夏興電廠發電機組跳機所致，導致全島3萬多戶停電，經台電全力搶修，全島於上午9時27分全面恢復供電，停電受影響時間約半小時。

「金城有沒停電？山外也停電了？」金門全島無預警大停電，今天上午在金門的臉書與ＬＩＮＥ成為民眾討論的焦點，民眾陸續上去留言，有人說凌晨就發生停電，也有人說沙美5點多停電等，討論相當熱烈。

台電金門地區營業處表示，上午的停電主要是因塔山及夏興發電廠機組跳脫，造成大量用電戶停電，台電也緊急處理及恢復供電。

台電金門地區營業處電務經理吳世忠指出，上午比較大規模的停電是發生在8時56分左右，主因是塔山發電廠系統故障，他們立刻派員前往檢修，工作人員發現是塔山電廠機組跳脫，造成大金門地區全停電，立即配合發電機啟動，饋線陸續加載復電，詳細原因目前由塔山詳查。

據了解，因為清晨就有各區陸續傳出停電，上午8時56分的大停電，停電的戶數為33569戶。

停電也造成民眾抱怨連連，有人說，這樣一下停電、一下又來電，會害電器壞掉；還有金城中正國小附近的民宅電梯傳出停電，把民眾嚇壞了。由於停電時正值上班、上課時間，包括教室、店面、機場、醫院的室內全都漆黑一片，不少民眾被嚇到，也有人覺得室內悶熱，跑到屋外乘涼。

金門又發生全島大停電，經台電全力搶修，全島於上午9時27分全面恢復供電，停電受影...
金門又發生全島大停電，經台電全力搶修，全島於上午9時27分全面恢復供電，停電受影響時間約半小時。記者蔡家蓁／攝影
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停電金門台電

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