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台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣太麻里鄉金針山昨天傳出自小客車翻落邊坡，駕駛及副駕駛座乘客拋出車外，造成頭部受傷，幸經消防隊送醫急救後意識仍清楚，2人均無生命危險。

警方表示，67歲陳姓男子駕駛自小客車載53歲王女前往太麻里金針山工作，疑因倒車不慎，導致自小客車翻落30公尺深的邊坡，2人均拋出車外，警消人員到達現場救護時，該2人意識均清楚，經送醫急救後，初步發現該2人頭部均受傷，所幸無大礙，詳細肇事原因警方還在調查中。

警方呼籲，太麻里金針山產業道路崎嶇狹窄，請前往工作旅遊的民眾除應減速慢行外，行駛山區道路更應繫上安全帶，才能維護行車安全。

台東縣太麻里鄉金針山一輛自小客車疑因倒車不慎，翻落邊坡30公尺邊坡，幸車上2名傷...
台東縣太麻里鄉金針山一輛自小客車疑因倒車不慎，翻落邊坡30公尺邊坡，幸車上2名傷者醫急救後意識仍清楚，無生命危險。圖／大武警分局提供
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