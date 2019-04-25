台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣太麻里鄉金針山昨天傳出自小客車翻落邊坡，駕駛及副駕駛座乘客拋出車外，造成頭部受傷，幸經消防隊送醫急救後意識仍清楚，2人均無生命危險。

警方表示，67歲陳姓男子駕駛自小客車載53歲王女前往太麻里金針山工作，疑因倒車不慎，導致自小客車翻落30公尺深的邊坡，2人均拋出車外，警消人員到達現場救護時，該2人意識均清楚，經送醫急救後，初步發現該2人頭部均受傷，所幸無大礙，詳細肇事原因警方還在調查中。