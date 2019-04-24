親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸江蘇泰州醫藥園區代表 來台與業者交流

2019-04-24 23:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

為促進兩岸醫藥產業交流，大陸江蘇泰州醫藥高新技術產業園區代表團來台，24日在高雄與台灣保健營養健康領域的專家及業者舉辦百人座談會。台灣營養保健食品工業同業公會理事長陳威仁表示，因應大健康產業趨勢，加上高雄市長韓國瑜積極推動醫療觀光，兩岸可結合雙方優勢，合作將保健營養食品打入國際市場，創造無限商機。

陳威仁說，大陸市場廣大、中藥天然資源豐富，雙方消費習慣接近，因應大健康產業趨勢，兩岸合作利基高。目前高雄市長韓國於推動的醫療觀光重點在健檢、醫美等高端醫療，不過許多陸客來台觀光，也很愛到藥妝店掃貨，面膜、藥品、保健食品等接受度很高，保健營養品推往國際市場門檻低，台灣有其競爭優勢。

陳威仁表示，江蘇泰州醫藥高新園區由中央支持，研發管理制度健全，過去也對台相關產業相當友善，此次雙方進行對談，主要是交流醫藥相關領域經驗。

泰州園區管委會副主任束國輝說，泰州醫藥高新園區占地3000公頃，成立10年來發展化學新型製劑、中藥現代化、疫苗、診斷試劑、生物藥及醫療器械研發等相關產業，除生產製造、研究開發外，也設置會展交易行銷平台，目前約有1100家業者進駐，也有美國、德國、日本等大廠設點。

束國輝表示，台灣生物製藥產業蓬勃，技術、人才多，未來可引進管理、營運團隊協助當地業者，在養老、健康保健上合作發展商機。

大陸江蘇泰州醫藥高新技術產業園區黨工委書記張小兵（右）率代表團抵高，與相關領域業...
大陸江蘇泰州醫藥高新技術產業園區黨工委書記張小兵（右）率代表團抵高，與相關領域業者交流，台灣營養保健食品工業同業公會理事長陳威仁（左）認為，兩岸可結合彼此優勢，合作將產品打入國際市場創造商機。記者蔡容喬／攝影
分享

陳威仁韓國瑜保健食品

相關新聞

在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11

家長快筆記 屏東又多一處兒童遊樂區

2019-04-24 19:21

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

上海台協27日高雄徵才 提供3000個職位

2019-04-24 16:05

季節限定！馬祖絕美奇景「方塊藍」 不用飛法國就能看

2019-04-24 12:50

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

韓國瑜赴臨海工業區 與勞工對談夜宿工廠宿舍

2019-04-23 23:09

愛文芒果封櫃 鎖定港澳高端群

2019-04-23 23:05

熱門文章

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

2019-04-24 13:07

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04

反宏關自救會要求縣長楊文科效法鄭文燦 下令電廠停工

2019-04-24 13:37

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

程序違建補照 柯文哲點名文山區某餐廳耍特權

2019-04-24 19:08

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top