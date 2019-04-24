陸江蘇泰州醫藥園區代表 來台與業者交流

2019-04-24 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為促進兩岸醫藥產業交流，大陸江蘇泰州醫藥高新技術產業園區代表團來台，24日在高雄與台灣保健營養健康領域的專家及業者舉辦百人座談會。台灣營養保健食品工業同業公會理事長陳威仁表示，因應大健康產業趨勢，加上高雄市長韓國瑜積極推動醫療觀光，兩岸可結合雙方優勢，合作將保健營養食品打入國際市場，創造無限商機。

陳威仁說，大陸市場廣大、中藥天然資源豐富，雙方消費習慣接近，因應大健康產業趨勢，兩岸合作利基高。目前高雄市長韓國於推動的醫療觀光重點在健檢、醫美等高端醫療，不過許多陸客來台觀光，也很愛到藥妝店掃貨，面膜、藥品、保健食品等接受度很高，保健營養品推往國際市場門檻低，台灣有其競爭優勢。

陳威仁表示，江蘇泰州醫藥高新園區由中央支持，研發管理制度健全，過去也對台相關產業相當友善，此次雙方進行對談，主要是交流醫藥相關領域經驗。

泰州園區管委會副主任束國輝說，泰州醫藥高新園區占地3000公頃，成立10年來發展化學新型製劑、中藥現代化、疫苗、診斷試劑、生物藥及醫療器械研發等相關產業，除生產製造、研究開發外，也設置會展交易行銷平台，目前約有1100家業者進駐，也有美國、德國、日本等大廠設點。