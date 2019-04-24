曾把東洋劍誤為擊劍 蔣馥蕙全中運高女組銳劍封后

2019-04-24 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



108年全國中等學校運動會列入選辦的擊劍項目，今天在高雄市國昌國中閉幕。讀岡山高中三年級學生蔣馥蕙，在學校體育組長、國內女子銳劍國手黃金珠指導下，於高女組銳劍封后，成為地主參賽擊劍比賽隊伍中唯一的一面金牌。梓官國中選手蔡宛蓁則在國女組鈍劍拿到銅牌。

擊劍比賽列為亞、奧運的正式競賽項目，但過去因為項目較冷門，運動人口數不多，在全中運一直未列入正式項目，全國擊劍協會則以辦錦標賽來做推廣與提升選手實力。近幾年擊劍運動人口在基層學校推展迅速，人口數也逐年增加，今年全中運納為選辦項目，國昌國中活動中心競賽場地非常熱鬧。

蔣馥蕙表示，國小畢業升上梓官國中體育班，因對體育班的射擊、舉重沒興趣，加上籃球隊不收女生，只好選擇擊劍。她剛開始還把小時候印象裡的東洋劍，當做是擊劍運動。

蔣馥蕙說，國一及國二上學期迷上武術，經常在課餘投入大量時間鑽研與勤練武術，對於擊劍並沒有花太多心思；直到國二下之後才在教練黃金珠督促與指導下，專注於擊劍運動。恰好教練黃金珠考上岡山高中正式教師，她也上岡山高中延續擊劍訓練。

黃金珠曾在高雄市、縣時期的全國運動會代表參加擊劍比賽，奪得多面金牌，她的擊劍風格強悍，1989年第一屆亞洲擊劍錦標賽奪得銅牌。