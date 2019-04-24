在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東黑鮪魚文化觀光季將於本周六登場，不僅今年「第一鮪」以每公斤8800元的歷史新高價拍出，今天上午10點開放網路預約報名的「東港小琉球特色美食宴」，限定1000個名額，短短4小時就秒殺額滿；主辦的縣府傳播暨國際事務處表示，在地小吃魅力無法擋，去年推出就已經搶翻天了。

縣府推出的特色美食宴，每人350元就能吃到10道東港及小琉球風味美食，包含正小琉球米粉炒、東港爆漿花枝丸、港味櫻花蝦米糕、黑糖軟嫩雙糕潤、鮪大三寶大拼盤、金典草蝦大全盤、正經典東港肉粿、時來運轉水雲菜及宴福芒果草莓冰等菜色，每道都是遊客必吃的經典。

限定100桌、1000人名額，上午10點開放網路預訂報名，4個小時內就秒殺額滿；縣府提醒報名民眾，報名後3日內須先行匯款，並致電工作小組（07）2693016轉31，告知匯款帳號後5碼，如未匯款將取消報名資格；統計後如有空缺或放棄名額，將開放第2次報名。

縣府說，今年黑鮪魚季除了小吃宴外還有諸多活動，開幕晚會將於5月4日晚上7點在東港東隆宮廟埕熱鬧登場，當天晚上有馬來西亞的創作歌手黃明志擔任壓軸演出，以及唱將高手閻奕格、粉紅坦克符瓊音、流行音樂歌手梁文音、Q毛萬及開水小姐等超強卡司熱情開唱。