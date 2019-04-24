屏東蓮霧保險擴大到14鄉鎮 銷售期到4月底

2019-04-24 20:02 中央社 屏東縣24日電



去年屏東縣政府耗費2年多時間推出了全台首張3合1天氣參數型蓮霧保險，今年承保地區由原來8鄉鎮擴大到14鄉鎮，銷售期到月底，屏東縣政府呼籲農民速洽鄉鎮農會。

縣府表示，3合1天氣參數型蓮霧保險保障範圍涵括颱風風速、豪雨及低溫，今年承保地區由原來高樹鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、南州鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉及枋寮鄉8個鄉鎮再擴大承保地區，新增里港鄉、長治鄉、麟洛鄉、潮州鎮、新埤鄉及崁頂鄉6個鄉鎮，合計14個鄉鎮，承保範圍的蓮霧生產面積已佔了屏東縣蓮霧生產總面積9成以上。

縣府指出，去年蓮霧保險7月23日開賣，推出不到1個月就遇上熱帶性低氣壓及接踵而來的西南氣流，屏東地區有參加蓮霧保險且保單已生效的69位農友都有獲得理賠。

縣政府農業處表示，目前農產業保險試辦階段，農委會補助保險費50%，屏東縣政府再加碼補助25%，農民自行負擔保險費25%，每公頃農地農民自行負擔保費1萬5000元，政府負擔4萬5000元，蓮霧保險主險就有37萬5000元的保障。

農業處強調，由於近年的氣候異常，僅靠政府的天然災害救助的保障已不足夠，透過農作物的保險更可以提高保障的程度。