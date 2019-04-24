家長快筆記 屏東又多一處兒童遊樂區

2019-04-24 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏縣政府利用公園內既有地形，打造出適合親子的兒童遊樂區，今天起對外開放，這是縣府繼台糖縣民公園、屏市永大共融公園後，又一座特色兒童遊樂區，縣府也修改公園自治管理條例，未來設置兒童遊樂設施，得參酌兒童意見，大受「還我特色公園行動聯盟」肯定。

今天開張的兒童遊樂區位於屏東公園，縣府交通旅遊處指出，屏東公園從日治時代起就是屏東市重要的遊憩景點，陪伴許多屏東人成長，這次縣府在公園內新增一處兒童遊樂區，不但孩子們高興，大人們也找回不少兒時記憶。

這處新兒童遊樂區位在仁愛路體育場旁的涼亭小山坡，運用原有涼亭屋頂改造為皇冠造型，涼亭下方設置3座旋轉木馬造型馬匹；還有雙道磨石子溜滑梯，大口徑隧道溜滑梯搭配沙坑及攀爬網等設施，更讓人眼睛為之一亮。

除此之外，縣府去年以來陸續開闢台糖縣民公園、永大共融公園，都引進別出心裁的兒童遊樂設施，另外縣府本月也修定「屏東縣公園管理自治條例」，未來公園內新闢的兒童遊樂設施，「得邀請社區兒童行使表意權，並由其家長給予適當協助，以符合實際需求。」