黑鮪魚觀光季助長漁民濫捕？ 東港區漁會駁：混淆視聽

2019-04-24 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，上周暖場的「第一鮪」拍出每公斤8800元新高價，海洋保育人士認為在「黑金」誘惑下，讓日漸稀少的黑鮪魚更陷危機，抨擊活動是破壞海洋生物鏈的罪惡之始，應該停辦；東港區漁會反駁說，漁政單位已對黑鮪魚資源嚴格管理，漁民均恪遵規範合法捕撈，不能汙名化漁民和地方漁產業。

屏東黑鮪魚觀光季邁入第19年，根據漁業署資料，1999年東港全年捕獲1.1萬餘尾，開辦「第一鮪」拍賣的2002年有5351尾，到2010年998尾，之後都在千尾上下徘徊；海保育人士主張，黑鮪魚正面臨耗竭的窘境，但觀光季年復一年炒熱消費市場，讓黑鮪魚變成熱度不退的稀有珍饈，在「黑金」熱潮驅使和重金誘惑下，漁民也期待靠捕獲黑鮪魚一舉翻身，間接助長濫捕。

對於保育人士的質疑，漁業署表示，台灣黑鮪魚數量銳減的原因，包括日本南部外海至菲律賓外海的保育意識高漲，加強專屬經濟海域的執法，間接限縮台灣漁民可作業漁場；其次，漁船用油高漲，船工人力補充不易，漁船多轉往公海捕撈其他魚類，捕撈黑鮪船數逐年減少，再加上近年來天氣異常、氣候異常變遷等因素，可能造成迴游路線改變。

為符合中西太平洋漁業委員會規範，我國自 2010 年起即訂定「太平洋黑鮪作業管理規定」，2012年起實施太平洋黑鮪管理措施；東港區漁會總韓事林漢丑說，包括捕撈漁船船數減量、漁船要安裝監控系統、建立捕撈通報和生態標章制度，漁民均恪守規範，2010年數量由前1年的2559尾降至998尾，漁民都配合保護黑鮪魚資源的管理政策。