親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融第4打席出局 火腿8:3領先龍頭樂天

國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

關注烈嶼海外影響力 金門國家公園管理處辦講座

2019-04-24 19:08中央社 金門縣24日電

金門國家公園管理處今天表示，5月11日將辦理「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」專題講座，讓民眾瞭解烈嶼鄉僑家族在汶萊和新加坡發展的重要性及影響力，歡迎民眾報名參加。

金門國家公園管理處表示，在連鎖式移民機制下，烈嶼人主要的出洋地為汶萊和新加坡。在汶萊的烈嶼移民主要經營小雜貨生意；在新加坡則是一開始多數以駁船業為生。

金門國家公園管理處長曾偉宏表示，金管處自民國107年起委託中華民國國家公園學會江柏煒教授團隊，辦理2年的「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」計畫。第一年度主要著重在汶萊烈嶼鄉親的散居、定居與歸鄉經驗等移民記憶，試圖了解汶萊華人社會、經濟與生活史；108年度則將更多關注新加坡的烈嶼鄉親。

金管處表示，「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」計畫，報告內容充實、豐富，是研究海外華僑發展史很好的參考資料，可以讓金門鄉親更瞭解重要烈嶼鄉僑家族在汶萊和新加坡發展的重要性及影響力。

「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」專題講座訂5月11日上午9時20分，在烈嶼鄉文化館辦理。金管處希望後代能重新思考僑居地與僑鄉的關係。講座現在受理報名，有興趣的民眾可以上網報名。

報名網址https://www.beclass.com/rid=22414d05cb54de71886a，或在上班時間電洽金門國家公園解說課，電話：082-313185，董小姐，額滿為止。活動提供公務人員環教學習時數，活動全程參與者，將核實登錄環境教育時數。

移民汶萊金門

相關新聞

家長快筆記 屏東又多一處兒童遊樂區

2019-04-24 19:21

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

上海台協27日高雄徵才 提供3000個職位

2019-04-24 16:05

季節限定！馬祖絕美奇景「方塊藍」 不用飛法國就能看

2019-04-24 12:50

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

韓國瑜赴臨海工業區 與勞工對談夜宿工廠宿舍

2019-04-23 23:09

愛文芒果封櫃 鎖定港澳高端群

2019-04-23 23:05

夜訪大林蒲 韓國瑜：成立專案辦公室推動遷村

2019-04-23 23:05

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

遏止盜採砂石 河川局監管疏濬

2019-04-23 22:56

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30

「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55

韓國瑜將夜宿大林蒲 環團籲快出重拳改善空汙

2019-04-23 15:26

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

2019-04-24 13:07

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04

反宏關自救會要求縣長楊文科效法鄭文燦 下令電廠停工

2019-04-24 13:37

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

LINE暫時停用 柯文哲：先冬眠有需要再發芽

2019-04-23 21:15

同學煩惱畢業是失業 她忙著市調要成立海外分公司

2019-04-23 22:04

台南正副議長選舉跑票議員 民進黨決議停權郭國文不滿

2019-04-24 17:28

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

魚群洄游！ 台東南迴海邊釣客聚攏

2019-04-24 10:17

竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46

季節限定！馬祖絕美奇景「方塊藍」 不用飛法國就能看

2019-04-24 12:50

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

六龜車站走過90載歲月 將變身故事館與遊客中心

2019-04-23 20:17

基隆打造暖暖新亮點 露營、生態、遊憩串成觀光廊帶

2019-04-24 15:20

政府「生而不養」有前例 難怪漁民抗拒

2019-04-24 00:03

夜宿工廠眼帶血絲 韓國瑜：事多眼睛酸

2019-04-24 02:28

台中花博今閉幕 盧秀燕：花博是台中驕傲

2019-04-24 12:09

揭400年前荷西之謎 基隆和平島將科技重現聖薩爾瓦多城

2019-04-24 14:03

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58

準公托補助一國兩制？ 中市籌9.5億 其他縣市免出錢

2019-04-23 23:50

中市社會局長李允傑 議會質詢「去找周公」

2019-04-24 16:55

山海環線大變動？中市：依規定補報告哪來「重大變動」

2019-04-24 14:27

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56

影／花博閉幕日火花四射 台中市議會藍綠互嗆龍燕道歉

2019-04-24 15:18

夜訪大林蒲 韓國瑜：成立專案辦公室推動遷村

2019-04-23 23:05

竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24

台西仁西橋封閉4年 地方爭取2700萬修建今重啟通車

2019-04-24 11:51

柯文哲遶境竟可團租YouBike 議員酸：柯粉好神通廣大

2019-04-23 20:09

遶境竟團租遠調YouBike 議員：柯粉好厲害

2019-04-24 00:10

北市文化局兩大工程 北藝111年營運、音圖工程115年營運

2019-04-23 22:12

中市議會花博究責推擠 女議員控被性騷擾

2019-04-24 15:56

身障者做代工每月僅賺一千元 轉行賣手工餅乾盼收入增

2019-04-24 13:10

駕駛人注意！51勞動節新北路邊停車格照常收費

2019-04-24 11:53

擔任反毒大使 夏于喬、陳建州穿著新警用制服現身校園

2019-04-24 15:18

彰市民族新村舊址 多元公園動土

2019-04-23 23:37

三位台南市跑票議員未被開除 段宜康痛批

2019-04-24 17:06

柯文哲公宅轉彎？ 8年只「興建」2.1萬戶

2019-04-23 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top