關注烈嶼海外影響力 金門國家公園管理處辦講座

2019-04-24 19:08 中央社 金門縣24日電



金門國家公園管理處今天表示，5月11日將辦理「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」專題講座，讓民眾瞭解烈嶼鄉僑家族在汶萊和新加坡發展的重要性及影響力，歡迎民眾報名參加。

金門國家公園管理處表示，在連鎖式移民機制下，烈嶼人主要的出洋地為汶萊和新加坡。在汶萊的烈嶼移民主要經營小雜貨生意；在新加坡則是一開始多數以駁船業為生。

金門國家公園管理處長曾偉宏表示，金管處自民國107年起委託中華民國國家公園學會江柏煒教授團隊，辦理2年的「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」計畫。第一年度主要著重在汶萊烈嶼鄉親的散居、定居與歸鄉經驗等移民記憶，試圖了解汶萊華人社會、經濟與生活史；108年度則將更多關注新加坡的烈嶼鄉親。

金管處表示，「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」計畫，報告內容充實、豐富，是研究海外華僑發展史很好的參考資料，可以讓金門鄉親更瞭解重要烈嶼鄉僑家族在汶萊和新加坡發展的重要性及影響力。

「近代烈嶼海外移民及其文化傳播」專題講座訂5月11日上午9時20分，在烈嶼鄉文化館辦理。金管處希望後代能重新思考僑居地與僑鄉的關係。講座現在受理報名，有興趣的民眾可以上網報名。

報名網址https://www.beclass.com/rid=22414d05cb54de71886a，或在上班時間電洽金門國家公園解說課，電話：082-313185，董小姐，額滿為止。活動提供公務人員環教學習時數，活動全程參與者，將核實登錄環境教育時數。