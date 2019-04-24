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爭取F1賽車 高市府：視投資者意願

2019-04-24 19:03中央社 高雄24日電

高雄市有無機會引進F1賽車，觀光局長潘恆旭今天說，有民間業者於4月中赴上海和F1接觸，F1將派代表到高雄勘察，能否順利引進要看投資者意願，「也有可能不會做。」

包括博奕賽馬、太平島挖石油等都一一被打臉，要爭取F1賽車的台灣代理權一事，民進黨高雄市議會黨團書記長林智鴻請韓市府勿習慣用煙霧彈製造假新聞，一再用不確實的假新聞、假消息只會折損公信力。

高雄市長韓國瑜拚經濟的發想很多元，包括在太平島挖礦、賽馬博奕、蓋賽車場等，不過一項項先後被質疑打臉認為不可行。

韓國瑜去年底提議要將停工的高雄煉油廠工場區闢建賽馬場，中油發表聲明，正辦理土壤及地下水整治，全區要到122年以後才會完成。

市府不死心，韓國瑜於出訪澳門時還到馬會取經，但是民進黨市議員邱俊憲日前在市議會，以現行法令賽馬不可行質疑潘恆旭，他答覆可以從「馬術」先做起，不過隨即遭邱俊憲以觀光局自提的評估報告案「運動賽馬若未與博奕產業結合，無法吸引觀眾，容易拖垮本業」的內容戮破。邱俊憲說，既然無法讓高雄發大財的產業不需浪費資源去推動。

去年底，韓國瑜也說要爭取F1賽車，被追問時程時，他以業者告知F1賽車的車輛要用波音747搭載，但高雄機場無法飛行747班機，後來韓國瑜改口說要爭取澳洲V8賽車，但仍遭網友批評「說說而已」，因為高雄機場確能飛行747。

雖被譏為「說說而已」，不過潘恆旭說，傳統定點的F1賽車已經落伍了，最近流行城市街道賽，包括日本大阪都在爭取，而且國內上市公司有興趣引進，原本他4月中旬要到上海與世界一級方程式錦標賽F1代表會面並爭取城市街道賽的台灣代理權，但因為觀光局在愛河舉辦野餐派對，所以由民間業者赴上海接觸。

經營特殊車種平行輸入商曾思翰表示，高雄市絕對有引進F1賽車的能力，而且是要以「城市街道賽」的類型為主，他舉例如果選定從左營高鐵站循中華路直行到時代大道轉向中山路折返高鐵站，只要道路寬度被認為足夠，並取得代理權，屆時申辦城市就要負責改善道路品質直到舉辦前被認定符合標準。他說越南已經F1核可在2025年舉辦F1「城市街道賽」。

曾思翰表示，爭取到F1賽事，跑車未必要走空運，也能循海運輸入，重要的是一旦爭取到賽事，就應有保稅和倉儲置放，還要有保養及耗材維修等專業人員、服務專區，更要重的是練習場地的規劃等。

他舉澳門F1「城市街道賽」為例，一星期約3天的賽程，帶來的關聯產業商機及觀光產業，產值逾新台幣300億元。

曾思翰曾參加2015年上海F1法拉利賽事。

韓國瑜上海高雄市

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