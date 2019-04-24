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屏東納骨堂蓋成金字塔 民眾以為是圖書館

2019-04-24 18:09中央社 屏東縣24日電

屏東縣政府近年推動殯葬設施的品質改善，讓墓園不再陰森森，最近完工的萬巒鄉納骨堂，外型蓋成金字塔模樣，讓民眾誤以為是圖書館或公園，不少人進入一探究竟。

民政處長鄭文華提到，屏東縣的公墓數量在全國數一數二，縣府積極輔導殯葬設施改善，提高服務品質，萬巒鄉立納骨堂最近完工，建築外觀以鋼骨及玻璃架設成金字塔的外型，明亮及現代化的設計，讓不知情的過客以為是公園或圖書館而入內一探究竟。

鄭文華表示，萬巒鄉公所預計納骨堂今年9月啟用，配合鄰地親水公園規畫，到時將成為全國納骨堂設計典範。

鄭文華說，現代化殯葬設施，除了一掃陰森森的感覺外，也有呼應傳統習俗，長治鄉的一處私人墓園，因應客家鄉的習俗蓋家族式骨灰座。

原住民的殯葬文化是土葬，縣府近年為了要推動原民鄉的公墓改善，在各鄉興建納骨牆，去年和今年各向內政部爭取了新台幣8000多萬元和9000多萬元，進行三地門鄉、獅子鄉、瑪家鄉及霧台鄉各部落的納骨牆興建，所爭取經費占全國總補助金額的57％及60％。

鄭文華說，各納骨牆設計融入部落環境，如小山公墓納骨牆即以百合花意象施作，造型新穎與環境不違和，也讓原住民能逐漸接受傳統殯葬習俗的改變。

鄭文華表示，縣民葬俗觀念持續在轉變，縣府並積極推動環保多元化葬法設施，林邊、九如和麟洛鄉的樹葬區，民國106年共有116件，去年已增加到318件，屏東市公所的歸園環保葬區今年3月啟用，希望經由觀念的轉化，塑造簡潔環保的葬儀文化。

屏東縣政府圖書館

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