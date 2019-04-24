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大林蒲遷村計畫遙遙無期 在地青年怒吼「韓國瑜什麼時候要解決？」

2019-04-24 18:56聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜23日晚間夜宿臨海工業區勞工宿舍後，24日一早到小港區大林蒲鳳林宮...
高雄市長韓國瑜23日晚間夜宿臨海工業區勞工宿舍後，24日一早到小港區大林蒲鳳林宮參拜。圖／聯合報系資料照
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「韓市長夜宿大林蒲有用嗎？」高雄市大林蒲因為空汙問題嚴重，從前任市長陳菊開始推動遷村，行政院也在4月初時審查通過，但因財務計畫高達580多億元，因此又退回經濟部再重審。昨（23）日高雄市府召開市民座談會，但是多數在地居民並不曉得該座談會有名額限制，到場後被拒於門外，「大林蒲在地青年」透過臉書質疑，「一睡再睡，環保局長睡完市長睡，韓市長夜宿大林蒲有用嗎？」提出三個問題請教韓國瑜

1. 423市民說明會的目的

大林蒲在地青年指出，從前市府開始，已經召開過無數次的公聽會、座談會，很多事務官都參與過前市府的規劃，若是想知道地方的想法，之前的紀錄也有記載，更何況此次會議既不公開又限制受邀，「遷村茲事體大，攸關的是每位居民生命財產。」

2. 現任市府對遷村的決定

前市府早已針對大林蒲實施過全面普查與電話民調，韓國瑜對遷村的態度是什麼？有沒有更好的做法？大林蒲在地青年認為，「要遷村，不要遷村，趕快跟我們說，我們才不會在這邊等來等去。紅毛港等了40年，連屋子都不敢修，是要我們等多久？」

3. 誰執政誰負責

大林蒲的空汙問題並非是近期才發生，鄰近工廠、大卡車來來去去，「什麼時候要解決？」大林蒲在地青年希望請韓市長不要把責任推給前朝，不管誰當家都應該把問題解決，而不是推卸責任。過去國民政府錯誤的產業政策，埋下大林蒲現今的困境，大林蒲在地青年質疑，每次政府都允諾會改善環境、會照顧當地居民，「結果呢？工廠越蓋越靠近住宅；肺有問題的、得癌症的人越來越多，我自己就是。」因此他想請問韓市長遷村計劃書在哪裡？並強調「不要再來消費我們了，請拿出具體的事物來！」

韓國瑜環保空污

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