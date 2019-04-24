親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

傳統戲劇文化校園扎根 明華園「龍城爭霸」戲票贈學生

2019-04-24 16:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

明華園90歲大戲「龍城爭霸」5月4日至5日將在衛武營國家文化藝術中心演出，在高雄玉皇宮贊助下，高雄市議會議長許崑源今天代表送出明華園票券340張，提供高雄11所高中職師生免費欣賞，讓傳統戲劇文化從校園扎根。

為傳承歌仔戲曲文化，培養傳統戲劇年輕觀賞人口，玉皇宮董事長許文良特別贊助明華園票券，提供青年學子走入藝術殿堂欣賞演出。高雄市議會議長許崑源、高雄市教育局長吳榕峯與明華園總團長陳勝福，今天到中正高中贈票，送給中正高中、高雄中學、高雄女中、左營高中、新莊高中、道明中學、中華藝校、中正高工、高雄高商、新興高中、三信家商等11所高中職學校的師生。

高雄市教育局推動藝文從校園扎根，每年藉由藝文平台媒合，補助藝文團體進入66所國中小校園演出，增加學生參與藝術活動的機會，活絡校園藝術風氣。在藝術教育方面，今年寒假也專案補助69所學校參訪高雄市美術館「感動豬兒童暨青少年彩繪特展」，學生透過探索色彩的過程，將生活與藝術結合。

吳榕峯表示，美感教育推動除了學校扮演重要推手外，更有賴社區及民間資源共同創造美感學習環境，感謝玉皇宮及高雄市議會提供予高中職師生認識與欣賞歌仔戲文化之美的機會，未來希望有更多民間資源共同投入，創造更多美感教育能量。

在高雄玉皇宮贊助下，高雄市議會議長許崑源(中)代表送出明華園「龍城爭霸」票券，提...
在高雄玉皇宮贊助下，高雄市議會議長許崑源(中)代表送出明華園「龍城爭霸」票券，提供高雄11所高中職師生免費欣賞。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市議會議長許崑源（中）、高雄市教育局長吳榕峯（左）與明華園總團長陳勝福（右）...
高雄市議會議長許崑源（中）、高雄市教育局長吳榕峯（左）與明華園總團長陳勝福（右），今天代表到中正高中贈「龍城爭霸」票。記者徐如宜／攝影
分享
在高雄玉皇官贊助下，高雄市議會議長許崑源（中）代表送出明華園「龍城爭霸」票券，提...
在高雄玉皇官贊助下，高雄市議會議長許崑源（中）代表送出明華園「龍城爭霸」票券，提供高雄11所高中職師生免費欣賞。記者徐如宜／攝影
分享

高雄市明華園教育局

相關新聞

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

韓國瑜赴臨海工業區 與勞工對談夜宿工廠宿舍

2019-04-23 23:09

愛文芒果封櫃 鎖定港澳高端群

2019-04-23 23:05

夜訪大林蒲 韓國瑜：成立專案辦公室推動遷村

2019-04-23 23:05

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

遏止盜採砂石 河川局監管疏濬

2019-04-23 22:56

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30

「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55

韓國瑜將夜宿大林蒲 環團籲快出重拳改善空汙

2019-04-23 15:26

這對夫妻傳承兒時味道 留下潮州僅存日曬製麵店

2019-04-23 14:23

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

2019-04-24 13:07

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

LINE暫時停用 柯文哲：先冬眠有需要再發芽

2019-04-23 21:15

同學煩惱畢業是失業 她忙著市調要成立海外分公司

2019-04-23 22:04

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04

影／150萬張花博卡發不完 中市議員：浪費6000萬元製作費

2019-04-23 18:11

魚群洄游！ 台東南迴海邊釣客聚攏

2019-04-24 10:17

柯文哲：北市236校9月無人商店全部上線

2019-04-23 19:20

六龜車站走過90載歲月 將變身故事館與遊客中心

2019-04-23 20:17

竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46

夜宿工廠眼帶血絲 韓國瑜：事多眼睛酸

2019-04-24 02:28

影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30

季節限定！馬祖絕美奇景「方塊藍」 不用飛法國就能看

2019-04-24 12:50

政府「生而不養」有前例 難怪漁民抗拒

2019-04-24 00:03

準公共化托育台中要出一半 盧秀燕：一國兩制沒道理

2019-04-23 16:38

駕駛人注意！西濱伸港北上路段本月27、28日施工請改道

2019-04-23 17:15

台中花博今閉幕 盧秀燕：花博是台中驕傲

2019-04-24 12:09

準公托補助一國兩制？ 中市籌9.5億 其他縣市免出錢

2019-04-23 23:50

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

赴大陸行銷 林姿妙：將為宜蘭帶進6億元商機

2019-04-23 17:30

企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21

急！雲林三名兒童待安置 急需愛心夫妻協助

2019-04-24 14:26

「房衫軍」將再抗議房屋稅 台南市府：多項減稅7月實施

2019-04-23 16:47

「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55

山海環線大變動？中市：依規定補報告哪來「重大變動」

2019-04-24 14:27

柯文哲遶境竟可團租YouBike 議員酸：柯粉好神通廣大

2019-04-23 20:09

遶境竟團租遠調YouBike 議員：柯粉好厲害

2019-04-24 00:10

揭400年前荷西之謎 基隆和平島將科技重現聖薩爾瓦多城

2019-04-24 14:03

基隆打造暖暖新亮點 露營、生態、遊憩串成觀光廊帶

2019-04-24 15:20

竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24

夜訪大林蒲 韓國瑜：成立專案辦公室推動遷村

2019-04-23 23:05

龍潭百年三里聯合市民活動中心 明年3月完工

2019-04-23 18:37

北市文化局兩大工程 北藝111年營運、音圖工程115年營運

2019-04-23 22:12

駕駛人注意！51勞動節新北路邊停車格照常收費

2019-04-24 11:53

韓國瑜赴臨海工業區 與勞工對談夜宿工廠宿舍

2019-04-23 23:09

柯文哲公宅轉彎？ 8年只「興建」2.1萬戶

2019-04-23 23:50

彰市民族新村舊址 多元公園動土

2019-04-23 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top