傳統戲劇文化校園扎根 明華園「龍城爭霸」戲票贈學生

2019-04-24 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



明華園90歲大戲「龍城爭霸」5月4日至5日將在衛武營國家文化藝術中心演出，在高雄玉皇宮贊助下，高雄市議會議長許崑源今天代表送出明華園票券340張，提供高雄11所高中職師生免費欣賞，讓傳統戲劇文化從校園扎根。

為傳承歌仔戲曲文化，培養傳統戲劇年輕觀賞人口，玉皇宮董事長許文良特別贊助明華園票券，提供青年學子走入藝術殿堂欣賞演出。高雄市議會議長許崑源、高雄市教育局長吳榕峯與明華園總團長陳勝福，今天到中正高中贈票，送給中正高中、高雄中學、高雄女中、左營高中、新莊高中、道明中學、中華藝校、中正高工、高雄高商、新興高中、三信家商等11所高中職學校的師生。

高雄市教育局推動藝文從校園扎根，每年藉由藝文平台媒合，補助藝文團體進入66所國中小校園演出，增加學生參與藝術活動的機會，活絡校園藝術風氣。在藝術教育方面，今年寒假也專案補助69所學校參訪高雄市美術館「感動豬兒童暨青少年彩繪特展」，學生透過探索色彩的過程，將生活與藝術結合。