傳統戲劇文化校園扎根 明華園「龍城爭霸」戲票贈學生
明華園90歲大戲「龍城爭霸」5月4日至5日將在衛武營國家文化藝術中心演出，在高雄玉皇宮贊助下，高雄市議會議長許崑源今天代表送出明華園票券340張，提供高雄11所高中職師生免費欣賞，讓傳統戲劇文化從校園扎根。
為傳承歌仔戲曲文化，培養傳統戲劇年輕觀賞人口，玉皇宮董事長許文良特別贊助明華園票券，提供青年學子走入藝術殿堂欣賞演出。高雄市議會議長許崑源、高雄市教育局長吳榕峯與明華園總團長陳勝福，今天到中正高中贈票，送給中正高中、高雄中學、高雄女中、左營高中、新莊高中、道明中學、中華藝校、中正高工、高雄高商、新興高中、三信家商等11所高中職學校的師生。
高雄市教育局推動藝文從校園扎根，每年藉由藝文平台媒合，補助藝文團體進入66所國中小校園演出，增加學生參與藝術活動的機會，活絡校園藝術風氣。在藝術教育方面，今年寒假也專案補助69所學校參訪高雄市美術館「感動豬兒童暨青少年彩繪特展」，學生透過探索色彩的過程，將生活與藝術結合。
吳榕峯表示，美感教育推動除了學校扮演重要推手外，更有賴社區及民間資源共同創造美感學習環境，感謝玉皇宮及高雄市議會提供予高中職師生認識與欣賞歌仔戲文化之美的機會，未來希望有更多民間資源共同投入，創造更多美感教育能量。
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