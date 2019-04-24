鼓勵生育 屏東縣政府增設兒童遊樂設施

2019-04-24 15:05 中央社 屏東縣24日電



為了鼓勵年輕人生育跟年輕人口移居屏東，屏東縣政府各項措施並進，最近除了增設兒童遊樂設施外，同時率先全國修法，新闢兒童遊樂設施，兒童可以行使「表意權」。

屏東縣政府春假在屏東市永大公園啟用全縣第一座老幼共融公園，今天再宣布，位於屏東市中心擁有百年歷史的屏東公園，也打造適合親子的兒童遊樂區，即日起正式開放。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，這處新兒童遊樂區位在仁愛路體育場旁的涼亭小山坡，運用原有涼亭屋頂改造為皇冠造型，涼亭下方設置3座旋轉木馬造型馬匹；還有雙道磨石子溜滑梯，大口徑隧道溜滑梯搭配沙坑及攀爬網等設施，讓兒童能在這座百年公園留下美好的童年回憶。

黃建嘉表示，屏東人口逐年減少，近幾年外移人口並不嚴重，而是高達15%的老年人口逐年消逝，年輕人不敢生育，牽涉到整個經濟結構問題，這是全國的現象，包括低薪、買不起房或背負高額房貸、教育費等等。

屏東縣政府除了在托育津貼的補助外，也提出優惠移居方案，同時，以補助方式鼓勵企業提高薪資。另外，最近在各公園打造兒童遊樂設施也是為了要讓育兒有好的環境。

黃建嘉並提到，屏東縣政府最近也修訂「屏東縣公園管理自治條例」，增列「公園內新闢兒童遊戲場設施，社區兒童有表意權」，以符合實際需求，相關條文已於日前公告實施。

黃建嘉說，今天開放的屏東公園兒童遊樂設施是在公告之前就已動工，所以，沒來得及讓社區兒童參與意見，但設施依「兒童遊戲場設施安全管理規範」經認證單位檢測通過。