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企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

以「圖書館旅店」為號召的高雄市立圖書館總館二期「共構會展文創會館」，24日在高雄市長韓國瑜、台灣人壽董事長黃思國的主持下，舉行上樑典禮，宣告這棟民間出資營運、挹注公共圖書館永續經營的建築達成重要的里程碑，預計109年正式營運。

韓國瑜致詞時表示，清朝時代台灣第一個BOT案，就是在高雄鳳山的曹公圳，由民間出資引高屏溪水灌溉，讓農民收入增加，就能納稅給政府。韓說，政府施政最怕演變成三輸，希望未來所有BOT案，都是政府、人民、企業三贏，「不管賣茶葉蛋或飛彈導彈都要賺錢！」

韓國瑜也說，現在市府文化局與台灣人壽合作投資逾30億元打造二期文創會館，高雄市圖書館總館是南台灣最大文化地標，將與文創會館以空橋連結，帶動餐飲、住宿、文創等產業，年底就能完工，2020年對外開放使用。

高市圖書總館圖書總館103年底開始營運，一直是全國公共圖書館的指標。二期文創會館由高市府與台灣人壽攜手，投資打造地上27樓、地下6層的圖書館旅店，內部規畫書局、電影視聽娛樂、旅館、餐廳及會展等設施。將傳統圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。在台灣人壽特許營運的50年期間，預估可為市府帶來總計超過40億元效益。

高市圖書總館二期文創會24日舉行上樑典禮，預定年底完工、2020年啟用，將結合書...
高市圖書總館二期文創會24日舉行上樑典禮，預定年底完工、2020年啟用，將結合書店、會展、餐飲及旅店等功能，並以空橋與圖書館連結，成為名符其實的「圖書館旅店」。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案就是在...
高雄市長韓國瑜出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案就是在百年前高雄為例，期許高市未來所有BOT都能創造政府、企業及民眾三贏。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案就是在...
高雄市長韓國瑜出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案就是在百年前高雄為例，期許高市未來所有BOT都能創造政府、企業及民眾三贏。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（右）出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案...
高雄市長韓國瑜（右）出席高市圖書總館二期文創會館上樑典禮，韓以台灣第一個BOT案就是在百年前高雄為例，期許高市未來所有BOT都能創造政府、企業及民眾三贏。記者蔡容喬／攝影
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