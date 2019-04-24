企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑
以「圖書館旅店」為號召的高雄市立圖書館總館二期「共構會展文創會館」，24日在高雄市長韓國瑜、台灣人壽董事長黃思國的主持下，舉行上樑典禮，宣告這棟民間出資營運、挹注公共圖書館永續經營的建築達成重要的里程碑，預計109年正式營運。
韓國瑜致詞時表示，清朝時代台灣第一個BOT案，就是在高雄鳳山的曹公圳，由民間出資引高屏溪水灌溉，讓農民收入增加，就能納稅給政府。韓說，政府施政最怕演變成三輸，希望未來所有BOT案，都是政府、人民、企業三贏，「不管賣茶葉蛋或飛彈導彈都要賺錢！」
韓國瑜也說，現在市府文化局與台灣人壽合作投資逾30億元打造二期文創會館，高雄市圖書館總館是南台灣最大文化地標，將與文創會館以空橋連結，帶動餐飲、住宿、文創等產業，年底就能完工，2020年對外開放使用。
高市圖書總館圖書總館103年底開始營運，一直是全國公共圖書館的指標。二期文創會館由高市府與台灣人壽攜手，投資打造地上27樓、地下6層的圖書館旅店，內部規畫書局、電影視聽娛樂、旅館、餐廳及會展等設施。將傳統圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。在台灣人壽特許營運的50年期間，預估可為市府帶來總計超過40億元效益。
留言