企業出資30億打造圖書館旅店 高市總圖二期工程上樑

2019-04-24 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



以「圖書館旅店」為號召的高雄市立圖書館總館二期「共構會展文創會館」，24日在高雄市長韓國瑜、台灣人壽董事長黃思國的主持下，舉行上樑典禮，宣告這棟民間出資營運、挹注公共圖書館永續經營的建築達成重要的里程碑，預計109年正式營運。

韓國瑜致詞時表示，清朝時代台灣第一個BOT案，就是在高雄鳳山的曹公圳，由民間出資引高屏溪水灌溉，讓農民收入增加，就能納稅給政府。韓說，政府施政最怕演變成三輸，希望未來所有BOT案，都是政府、人民、企業三贏，「不管賣茶葉蛋或飛彈導彈都要賺錢！」

韓國瑜也說，現在市府文化局與台灣人壽合作投資逾30億元打造二期文創會館，高雄市圖書館總館是南台灣最大文化地標，將與文創會館以空橋連結，帶動餐飲、住宿、文創等產業，年底就能完工，2020年對外開放使用。