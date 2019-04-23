推廣高雄遊港航線 韓國瑜直播介紹景點

2019-04-23 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市輪船股份有限公司今下午於高雄港，舉辦「金棧遊港 驚讚開航」棧貳庫遊港航班開航活動，高雄市長韓國瑜親自登船試航，並透過直播方式，帶大家認識高雄豐富的海洋文化及欣賞夕陽美景。

韓國瑜說，在短短1個小時內，遊港行程可以飽覽壽山、旗後山及港灣之美，並可看到夕陽從台灣海峽灑進高雄港，整片海域宛如鍍金般，因此將此航程命名為「金棧遊港」，也有諧音真讚的意思。

高雄市輪船公司為推廣高雄港遊港輕旅遊，今年特別規畫「金棧遊港、驚讚開航」棧貳庫遊港航班，於5月4日起每周六、日下午17時10分，由棧貳庫出發，航線經過第一港口、旗津渡輪站、海軍第四造船廠、高雄展覽館、軟體科技園區、新光碼頭、亞洲新灣區、愛河口、海洋文化及流行音樂中心及三號船渠等，把高雄港的人氣景點，讓民眾以輕鬆的方式更認識高雄港，並體驗高雄觀光魅力。

高雄市輪船公司說，1小時的遊程中，還全程搭配專業導覽解說，讓民眾清楚了解高雄港的輝煌歷史。高雄市輪船公司的遊港輪是港區內唯一全開放式甲板，每艘可搭乘130人左右。