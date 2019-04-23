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韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜23日為傾聽勞工心聲及實地了解工廠作業情形， 晚間9點多夜訪高雄臨海工業區內的聯華聯合液化石油氣公司，並與勞工對談，隨後夜宿該廠員工宿舍。韓國瑜說，到工廠與勞工夜談，主要是想和基層一起聊聊工作的心聲，他每個月都想跟不同職業、不同階層、不同族群的民眾在一起，上個月是跟計程車司機朋友，這個月則是勞工座談，下個月還要安排單親家庭座談。

針對前一場與大林蒲居民座談，韓國瑜表示，居民希望有一個專門辦公室統一他們的想法，並透過專人表達意見，可以雙向溝通，當地民代也願意一起加入辦公室的運作，遷村速度將會加快，行政院很快就能做最後的核定和撥款；針對居民不同的聲音，也會逐步統合大家意見。

韓國瑜在聽取廠方簡報工作現場安全注意事項後，轉至灌裝作業區訪視勞工作業情形，並與該廠11名勞工進行閉門會談，約半小時左右結束。

勞工局長王秋冬說，勞工向市長表示，因從事高風險、輪班作業，希望能在法定薪資外提高加給，此外，也要求大力推動育兒津貼、路平專案等，減輕勞工育兒負擔及上下班交通安全。王秋冬說，會將市長夜談的各項意見彙整後研擬政策，落實勞工安全及勞動權益。

高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，...
高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，並夜宿聯華聯合公司的員工宿舍。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，...
高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，並夜宿聯華聯合公司的員工宿舍。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，...
高雄市長韓國瑜夜訪臨海工業區，視察勞工夜間作業情形，隨後與勞工對談傾聽基層心聲，並夜宿聯華聯合公司的員工宿舍。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜行政院

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