影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜為了解大林蒲居民的想法，今晚夜宿大林蒲，還先與居民代表座談，近百名居民關心大林蒲是否要遷村，高雄市副市長李四川說明，大林蒲遷村計畫沒變，行政院在今年4月才審核，原則上同意遷村，但因遷村涉及580餘億元的經費，目前計畫暫退回經濟部重審，但遷村計畫是確定可行的。

今晚韓國瑜與居民代表閉門座談會開座談會，主要談論工業汙染與遷村兩個議題，原則上里長可帶5名居民，宮廟主委帶1名居民，還有家長會代表，為此引發地方環保團體不滿，只好在門口舉牌，指出中鋼汙染嚴重，但高雄市政府都沒有任何動作。

居民代表在座談會反應，前市長陳菊推動大林蒲遷村，但到去年年底辦公室已沒有運作，到底還有沒有要遷村？，還有附近空汙嚴重，空汙基金不要光辦活動，是否應該要為居民做癌症保險，另外，大林蒲居民擔心遷村土地不足，屆時要遷去哪裡？目前土地不夠分配，根本無法做到市政府承諾的一坪換一坪。

高雄市副市長李四川說明，今年4月初行政院已審查過，原則仍同意繼續進行，但目前因財務計畫需要580多億元，將退回經濟部再重審，但大林蒲遷村是確定的。

環保局局長袁中新說，目前已在和壽險公司談癌症保險，評估0到80歲投保總共需要1400萬元，環保局正在評估是否使用空汙基金。立委賴瑞隆也說已向台電爭取一筆2000多萬元的經費，也可以協助做癌症保險。