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影／屏東「LV等級」愛文芒果 進軍港澳鎖定高消費客

2019-04-23 20:53聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣是全台第二大愛文芒果產地且因地理位置最早上市，過去外銷是運送出口後，到國外再分裝散賣，屏東縣政府今天在枋山鄉舉行芒果外銷香港啟航封櫃出發記者會；縣長潘孟安說，這次改採「先裝盒、再運送」方式，減少運輸過程中損耗外，並以精緻禮盒呈現鎖定港澳高端消費客群，不僅果農利潤提高，也加深屏東優質芒果品牌形象。

潘孟安說，屏東縣芒果生產面積約4048公頃，其中枋山鄉為愛文芒果重大產地，因受落山風及海風吹拂，芒果皮紅肉黃、果肉Q彈細緻少纖維，獨特香甜滋味讓人難忘，深受全球各地喜愛；縣府除了積極輔導產地生產外，也持續在國內外行銷方面創新拓銷，這次直接將外銷日本等級頂級愛芒果，以精致禮盒方式直接運送香港，鎖定高端消費客群，為屏東芒果外銷寫下新篇章。

他說，雖說前幾年因氣候異常、各國水果檢疫標準有更動，造成出口量較少，但縣府了解、洽談並處理後，已克服多數檢疫問題，今年預計總出口量可達到2500至3000公噸；今天首批箱的頂級愛文芒果共5公噸、1000盒，貿易商將送往香港及澳門地區高級酒店，不僅拓展國外銷通路，也打響屏東農業大縣的名號；去年出口香港的訂單10噸，預計今年6月芒果季結束前將提升至50噸。

「優質的水果，不怕沒市場！」通際貿易公司執行長王勛緯說，農糧署和屏東縣政府推薦枋山鄉有外銷等級的愛文芒果，發現枋山地區農會輔導的第55果樹產銷班長盧旺昇，外銷日本的大顆頂級芒果，有生產履歷認證、通過嚴格的農藥殘留檢驗、甜度高達15，每粒都附上認證標章，質感具佳，客戶試吃後大讚口齒留香、意猶未盡，被形容是「LV等級的愛文芒果」，一點不為過。

屏東縣首次以禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，今天裝櫃前，縣長潘孟安（中）和...
屏東縣首次以禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，今天裝櫃前，縣長潘孟安（中）和來賓在現場品嚐，大讚香甜好味道。記者潘欣中／攝影
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屏東縣首次以禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，不僅果實碩大，還有生產履歷認證...
屏東縣首次以禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，不僅果實碩大，還有生產履歷認證、通過嚴格的農藥殘留檢驗、甜度高達15，且附上標章，鎖定高端消費客群。記者潘欣中／攝影
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屏東縣首次以精緻禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，不僅果實碩大，還有生產履歷...
屏東縣首次以精緻禮盒方式外銷香港的枋山鄉頂級愛文芒果，不僅果實碩大，還有生產履歷認證、通過嚴格的農藥殘留檢驗、甜度高達15，且附上標章，鎖定高端消費客群。記者潘欣中／攝影
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芒果屏東縣政府香港

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