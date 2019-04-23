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影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣枋山鄉因得天獨厚的濱海山谷地形，生產的愛文芒果全台有名，在眾多果農中，32歲盧旺昇不斷引進新觀念，不僅打造「枋山盧家芒果」品牌，還以牛奶有機肥栽植、加裝防風網、每棵限量生產、取得吉圓圃認證，他並捨棄傳統通路，以網路宅配為主、外銷為輔，栽植的頂級品自認是芒果中的「LV級」，每粒賣360元還要排隊，銷往日本更賣到千元。

盧旺昇出生傳統農家，自祖父時代起就與其他果農一樣，依循傳統方法栽種芒果，辛苦收成全交給盤商處理；他說，父親認為務農沒前途，要他去念機械，學一技之長，如果不是父親年邁，10年前告訴他不想再種了，也許就到大城市從事機器相關工作了，因看不慣傳統產銷制度導致果賤傷農，決定返鄉接手，「反正還年輕，若做不出成績，轉行也不遲。」

「讓果肉香甜、果實碩大，是有方法和秘快的！」他說，接手後不斷請教農改場專家、閱讀相關資料，開始一連串的實驗和改革，他改用牛奶有機肥栽培果樹，讓每顆芒果果實營養飽滿，1枝花柄只留下1顆芒果，讓芒果完全吸收營養，甜度可達15至18，為因應傷害果樹的落山風，他加設防風網，之後加入吉園圃安全用藥認證，產銷履歷認證，並開發果乾等副產品提升整體經濟價值。

「品牌，可為產品創造無限的可能。」盧旺昇說，包包界有法國LV的經濟奇蹟，愛文芒果為何不能，他返鄉後先創立「枋山盧家芒果」品牌並申請專利，行銷捨棄傳統盤商通路，透過臉書粉絲頁宅配銷售，沒想到回購率頗高，還自己當水果外銷貿易商推動國外市場，為塑造高檔精品質感，找專業設計包裝盒，貼防偽標籤，不僅營業額超越父親數倍，栽植面積也由最早的2公頃擴至7公頃。

當其他人秤斤論兩賣時，盧旺昇最頂級的芒果5粒賣1800元，銷到日本零售要賣千元；上月進入屏東愛文芒果採收季，吸引不少中高端客群搶購，他說，目前供應多家知名冰品店和宅配占了八成，外銷日本兩成，今年和貿易商合作外銷香港，也是鎖定高端消費客，不走傳統果菜市場，外銷以五成目標，「以品牌做市場區隔，優質的精品不怕沒市場」。

屏東縣枋山鄉果農盧旺昇不斷創新技術栽植出自認「LV級」的頂級愛文芒（右），果實碩...
屏東縣枋山鄉果農盧旺昇不斷創新技術栽植出自認「LV級」的頂級愛文芒（右），果實碩大、甜度更達15至18，每粒賣360元。記者潘欣中／攝影
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32歲的屏東縣枋山鄉果農盧旺昇（右），不斷創新技術栽植出自認「LV級」的頂級愛文...
32歲的屏東縣枋山鄉果農盧旺昇（右），不斷創新技術栽植出自認「LV級」的頂級愛文芒果，包裝盒也營造高檔質感；他以網路宅配為主，外銷為輔，以優質芒果區隔市場，闖出一片天。記者潘欣中／攝影
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