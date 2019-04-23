「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



公視電視劇「我們與惡的距離」熱播下檔，劇中探討加害人與被害人家屬的心情引發熱議，犯罪被害人保護協會屏東分會成立20年來，服務案件已超過2000件，有家屬受助後跟著轉為助人的志工，分會主委龍應達表示，被害人家屬最需要其實是傾聽，很多家屬都是靠著志工的陪伴才走出陰霾。

龍應達表示，被害人家屬最需要的是傾聽，有一回他曾到某校演講，有學生因父親被害，會後當面向他求助希望幫助母親，結果第二天這位同學的母親也來向他求助，希望幫助自己的孩子，可見家人意外的遭遇對家屬的影響有多深刻。

他說，犯罪被害人保護協會已成立20年，不過多數家屬並不會主動求助，而是由協會主動接觸，這是屬於「修復式司法」的一部分，在他接觸的過程中，家屬最需要的不一定是慰問金，他們更需要的是耐心的傾聽。

犯保協會屏東分會最近就分享，2年前曾有一起傷害案件，一名呂姓男子無端遭人打成重傷，自此一眼失明、失憶及失語、情緒起伏甚大，意外的變故讓全家人陷入生命的低谷。後來是志工陳榮華、廖火珠夫妻前往關心，才讓呂母慢慢打開心扉傾吐心聲及委屈。

分會不但啟動資源，檢察長葉淑文也十分關心呂男狀況，主任委員龍應達獲悉後，更立即媒合迦樂醫療財團法人迦樂醫院，安排呂男住院治療，目前其症狀已改善，並已出院在家休養，讓呂家人總算寬心不少。