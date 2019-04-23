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高市高級救護技術員開訓 義大醫院取得首家主辦權

2019-04-23 17:47聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市消防局與義大醫院合作開辦的「高雄市第3期高級救護技術員（EMT-P）訓練課程」今天開訓，盼落實 「緊急救護訓練在地化」政策，打造高雄安全城。

訓練課程由計畫主持人、義大醫療體系策略長蔡易廷率院內急診團隊，並邀請台灣到院前救護專家及高屏地區醫療指導醫師，歷時半年規畫完成。

共同計畫主持人、義大醫院急診部緊急救護醫學科主任張釗慎表示，義大醫院10年提供場域，協助過消防署與高雄市消防局高級救護技術員來院實習。去年12月7日通過衛福部審核成為「高級救護技術員（EMT-P）訓練機構」。今年3月取得主辦高市消防局第3期高級救護技術員培訓課程合約，成為高雄首家主辦高級救護技術員的醫院。

高雄市消防局救護科黃古彬科長說，高雄縣市合併後，高市面積比日本東京還大，107年救護出勤次數高達13.6萬件，緊急醫療救護的重要性無庸置疑。因此今年度爭取500多萬元經費委託義大醫院辦理訓練，顯見市府消防局對市民生存安全的重視與決心。

義大醫院策略長蔡易廷表示，這次訓練計畫只是一個開始，義大醫療體系往後也會結合高雄長庚、高醫、高雄榮總等3家醫學中心讓EMT-P訓練落地生根，提升城市緊急救護能力與救護品質。

高雄市消防局與義大醫院合作開辦的「高雄市第3期高級救護技術員(EMT-P)訓練課...
高雄市消防局與義大醫院合作開辦的「高雄市第3期高級救護技術員(EMT-P)訓練課程」今天開訓。記者王昭月／攝影
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